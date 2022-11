El final de la serie The Walking Dead tiene importantes implicaciones para los tres nuevos spinoffs de la serie. Aunque parece que la serie ha concluido los arcos argumentales de varios actores clave de la historia de The Walking Dead, un puñado de ellos volverá a la pequeña pantalla en 2023. Rick, Michonne, Daryl, Maggie y Negan tienen un futuro que va más allá de la serie principal.

La batalla con Pamela Milton y la Mancomunidad ha terminado finalmente, pero la vida seguirá para los habitantes de Alexandria y la Colina. Presumiblemente, la mayoría de los personajes supervivientes de The Walking Dead se quedarán dentro de los muros de sus respectivos asentamientos y seguirán contribuyendo a sus comunidades. Sin embargo, se espera que algunos tengan nuevas aventuras fuera de sus actuales hogares. Además, está el asunto de lo que ocurre con Rick y Michonne, que finalmente regresaron mediante cameos sorpresa en el final de la serie The Walking Dead. Esto es lo que significa el episodio final para su próximo spinoff, así como las nuevas series previstas para Daryl, Maggie y Negan.

Maggie y Negan se convierten en un equipo de 'The Walking Dead'

En el final de The Walking Dead quedó claro que, a pesar de los esfuerzos de Negan por compensar sus acciones pasadas y de su aparentemente sentida disculpa, Maggie nunca le perdonará por haber asesinado a Glenn en el estreno de la séptima temporada. Pero aunque sea así, en su conversación se indicó que son capaces de coexistir, aunque a veces sea difícil para Maggie. Eso, combinado con todo lo que vivieron en la temporada 11, sienta las bases para otra asociación a regañadientes entre ambos en The Walking Dead: Dead City, que se ha confirmado que estará ambientada en Nueva York.

El final de The Walking Dead no mencionó Nueva York ni estableció directamente su viaje con Negan, pero le dio una razón para dejar Hilltop en algún momento en el futuro. Durante su charla con Daryl y Carol, Maggie reveló que quiere saber qué más hay ahí fuera. Para los habitantes de Hilltop, una excursión a Nueva York ayudaría sin duda a responder a esa pregunta.

Maggie manda a Daryl a su misión

Jace Downs/AMC

Los comentarios de Maggie no sólo arrojan luz sobre lo que motiva su próxima historia, sino que también explican lo que sigue para Daryl. El hecho de que Maggie expresara su interés por "el futuro" y por descubrir lo que hay más allá de su hogar fue seguido por la partida de Daryl. No se especificó un destino, pero tiene sentido que una de las cosas que Maggie quiera saber es cómo se inició el virus. The Walking Dead: World Beyond insinuó en gran medida que el virus comenzó en Francia, que es el mismo lugar donde se desarrolla Daryl Dixon. Si Maggie quiere respuestas sobre el mundo en el que viven, Francia sería un lugar lógico para buscarlas. Lo que la serie no revela, sin embargo, es cómo Daryl logrará cruzar el océano.

Daryl insinúa que se reunirá con Carol

Al separarse con Carol, Daryl dijo: "no es que no vayamos a vernos nunca más". Esta frase demuestra que Daryl sí tiene toda la intención de volver, lo que pone sobre la mesa un reencuentro (y al menos una aparición más de Carol), ya sea en una potencial segunda temporada de Daryl Dixon o en otro spinoff de Walking Dead. El actor de Daryl, Norman Reedus, ya aludió a la posibilidad de que este escenario se produzca más adelante. Explicó que McBride, que originalmente formaba parte de su spinoff, simplemente quería tomarse un descanso de la franquicia. También ha asegurado que sus días interpretando a Carol no han terminado. Reedus ha dicho que Daryl y Carol sí se reunirán de nuevo.

Daryl promete a Judith traer de vuelta a Rick y Michonne

No se ha confirmado la relación entre la serie de Daryl y la situación actual de Rick, pero hace tiempo que se ha teorizado que la búsqueda de su mejor amigo por parte del primero se reanudaría si descubriera la verdad sobre el motivo de Michonne para no volver a Alejandría. Con Daryl explorando "la frontera", como dijo Connie, sí parece probable que Daryl lo haya estado buscando en el año que pasó tras la derrota de la Comunidad. Y viendo el intercambio que tuvo con Judith en el final, el paradero de Rick y Michonne estará en la mente de Daryl durante sus viajes.

Michonne sigue buscando a Rick

Curtis Bonds Baker/AMC

El último episodio de la serie confirmó que Michonne sigue buscando a Rick en el universo de The Walking Dead. Hace más de un año que no aparece, pero eso no significa que no haya estado ocupada. Está claro que sigue trabajando duro rastreando el paisaje mientras busca a Rick. Cuando se fue en la 10ª temporada, se unió a un nuevo grupo misterioso, pero como estaba sola en el final de The Walking Dead, o bien está viajando sola ahora o tal vez está en una misión de exploración para ellos. En cualquier caso, su objetivo parece ser el mismo, pero atravesar las defensas del CRM puede no ser un objetivo razonable sin ayuda de algún tipo.

Rick Grimes es capturado por el CRM

Curtis Bonds Baker/AMC

El cameo de Rick ayuda a explicar por qué no ha sido capaz de volver a Alexandria en todos los años que ha estado fuera. Como es lógico, Rick no ha tenido mucho éxito a la hora de escapar de las garras del CRM. Al parecer, consiguió huir, pero fue capturado por agentes del CRM en algún momento antes de que Michonne encontrara sus pertenencias en la décima temporada. No se ha explicado qué fue de él después de eso, pero las acciones de Rick en su cameo del final de The Walking Dead son una prueba de su continuo compromiso de volver a casa. Por lo que parece, dejar atrás la CRM y reunirse con Michonne (y sus hijos) será el objetivo de su spinoff de The Walking Dead.