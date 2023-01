¿Quieres empezar 2023 con algo divertido y edificante? Pues HBO no quiere eso para ti. The Last of Us se estrenará el 15 de enero en HBO Max, aunque en España no la podremos ver hasta el día siguiente, el lunes 16 enero.

Basada en el juego de Naughty Dog del mismo nombre, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un apocalipsis adyacente a los hongos. En medio de esta nueva y horrible realidad se encuentra el curtido Joel (Pedro Pascal), un hombre que sólo intenta sobrevivir en este mundo. Toda su vida cambiará cuando se ponga a cargo de Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años que bien podría ser la última esperanza de la humanidad.

Además de Pascal y Ramsey, esta nueva serie también estará protagonizada por Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) y Nick Offerman (Bill). Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene y Elaine Miles también protagonizarán la serie. Además, Ashley Johnson y Troy Baker - los actores de doblaje de Ellie y Joel, respectivamente - también aparecerán en la serie.

Hasta ahora, todo en esta adaptación parece estelar. El reparto es fenomenal, y tanto Neil Druckmann, que desarrolló ambos juegos, como Craig Mazin, de Chernobyl, están a bordo.

'The Last Of Us': hora de estreno en HBO en España

Este es el horario completo de estreno de The Last of Us en HBO Max, que ajustaremos si la compañía anuncia algún cambio o interrupción. Los nuevos episodios llegarán a las 9 a.m., que quizá recuerdes como la franja horaria que ocupó La Casa del Dragón el año pasado.

Episodio 1: lunes 16 de enero

Episodio 2: lunes 23 de enero

Episodio 3: lunes 30 de enero

Episodio 4: lunes 6 de febrero

Episodio 5: lunes 13 de febrero

Episodio 6: lunes 20 de febrero

Episodio 7: lunes 27 de febrero

Episodio 8: lunes 6 de marzo

Episodio 9: lunes 13 de marzo

¿Necesito haber jugado a los juegos?

No, la serie vuelve a contar los acontecimientos del primer juego (que salió en 2013) con algunos argumentos y elementos de fondo ampliados. Sin embargo, The Last of Us y su secuela de 2020 son algunos de los juegos más atractivos de la historia. Sin duda, deberías sumergirte en ellos si la serie te intriga, El juego original está disponible en PS3, PS4 y PS5 (el 3 de marzo saldrá una versión para PC), mientras que el segundo de momento solo está en PS4.