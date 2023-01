¿Quién interpreta a Marcus en Ginny & Georgia? La comedia dramática madre-hija cuenta con actores que pueden reconocer de otras series, y una de esas caras familiares (¡y guapos!) en el reparto de Ginny & Georgia puede ser el interés amoroso de Ginny, Marcus Baker.

Después de que Georgia (Brianne Howey), madre soltera, trasladara a su hija adolescente Ginny (Antonia Gentry) y a su hijo pequeño Austin (Diesel La Torraca) de Texas a Wellsbury, Ginny encuentra rápidamente una amiga en su vecina de enfrente Maxine (Sara Waisglass). Pero con Maxine llega el chico que probablemente será tu próximo flechazo en pantalla, su hermano gemelo Marcus.

Marcus es un rebelde marginado en Ginny & Georgia. Cuando le conocemos por primera vez, su madre le regaña por estar colocado, y en nuestros posteriores encuentros con él a menudo le vemos colarse por la ventana de Ginny.

Con la segunda temporada de Ginny & Georgia en Netflix desde partir del jueves 5 de enero, es hora de conocer al guapo australiano que interpreta a Marcus Baker.

¿Quién interpreta a Marcus en 'Ginny y Georgia'?

Marcus Baker está interpretado por el actor australiano Felix Mallard, que ha aparecido en varias series de televisión a lo largo de los años.

La segunda temporada de Ginny & Georgia profundiza en el personaje de Mallard, relatando la lucha de Marcus contra la depresión. "Me sentí muy honrado cuando [la directora Debra J. Fisher y la creadora Sarah Lampert] me dijeron que Marcus iba a tener una historia un poco más profunda", dijo Mallard recientemente a Deadline. "Para mí, es muy importante mostrar a los hombres jóvenes que está bien luchar contra la depresión, que está bien luchar contra todas estas emociones. Porque su representación no se ve necesariamente tan a menudo, si los hombres jóvenes pueden mirarlo y evaluar sus propias cosas, y creo que ese es siempre el objetivo".

Sobre su arco argumental en la segunda temporada, Mallard continuó: "Llegamos a explorar eso y ver a Marcus ser este novio, haciendo todo lo posible por la mujer que ama. Pero entonces llegamos al episodio 8 y vemos lo que está luchando con lo que no necesariamente se puede ver durante siete episodios. Es muy bonito cuando puedes revelar algo que no está necesariamente ahí y luego, egoístamente, como un reto interpretativo, tener siete episodios de Marcus realmente tratando de mantenerlo unido, todavía con esa depresión y tratando de poner su mayor sonrisa para el resto del mundo".

"Para mí, ser capaz de templarlo y mostrar pequeños destellos de ello hasta el episodio 8, cuando podemos soltarnos por completo y mostrar lo mucho que realmente está luchando por dentro, fue una gran alegría, y estoy muy, muy emocionado de que Deb y Sarah se arriesgaran a jugar con el formato", añadió.

Así es Felix Mallard

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nacido el 20 de abril de 1998 en Melbourne (Australia), Felix Mallard tiene actualmente 24 años.

Aparte de Ginny & Georgia, Felix Mallard también ha protagonizado la serie australiana Neighbours (que volverá en 2023) como Ben Kirk, la sitcom Happy Together como Cooper James (que se basa en los primeros días de Harry Styles en One Direction), y la también serie de Netflix Locke & Key, donde interpretó a Lucas Caravaggio. También protagonizó a Aiden en Zoey's Extraordinary Playlist y está previsto que protagonice la adaptación del libro de John Green Turtles All the Way Down como Davis.

Mallard declaró en una entrevista de 2018 con MediaVillage que agradece a actores de la talla de Chris Hemsworth y Heath Ledger su carrera como actor en Estados Unidos: "Darle una oportunidad aquí es como un derecho de paso que nos han transmitido muchos actores australianos. Tener la oportunidad de hacerlo es sencillamente increíble, y es mucho más fácil desde los tiempos de Heath Ledger o incluso Chris Hemsworth. Realmente rompieron el hielo para nosotros".

Además de actor, Felix solía tocar en una banda punk. Dijo a Entertainment Weekly que se metió en la música a través de su padre: "Mi padre tocaba la guitarra y sigue haciéndolo, así que siempre estaba cantando y tocando para mí mientras crecía. Cogí una guitarra cuando tenía siete u ocho años, creo, y desde entonces me he esforzado al máximo. También empecé a tocar el piano cuando tenía unos 10 años, y luego cogí la batería con mi banda cuando tenía unos 12 o 13, y cantar vino con eso".