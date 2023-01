Las series de contenido histórico, del mismo modo que las novelas, se permiten licencias narrativas pero siempre tienen una base anclada en la verdad, en los hechos revisables en miles de documentos oficiales, prensa y crónicas de la época. Por eso nos gusta tanto asomarnos a esos tiempos pasados en ficciones de imaginario, en ocasiones opulento, otras veces lleno de miseria, pero siempre con un afán tanto de entretener como de divulgar. Esa ha sido una pretensión clásica de la cadena pública, gran productora de series históricas en España. Por eso es un placer saber del nuevo proyecto de TVE, la serie (de título provisional) Ena, la mujer que desafió a su destino.



El nombre bajo el que, por el momento, pretende estrenarse tiene relación con el origen de esta ficción capitular, pues se trata de una adaptación de la novela de Pilar Eyre editada como Ena, puesto que el personaje que retrata es el de la reina consorte de Alfonso XIII, Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Confirmo la noticia. Gracias a RTVE y a @LaCometaTv por confiar en mí . Y recordar que la serie se basará en un estupendo libro de @pilareyre, lo que constituye para mí doble alegría, por lo mucho que la aprecio. https://t.co/1U8PIVff6x pic.twitter.com/1TXGzO54r5 — javier olivares (@olivares_javier) January 20, 2023

Ena: así será la serie de TVE sobre la reina Victoria Eugenia

La familia real británica tiene tantos miembros a lo largo de la historia, muchos de ellos relevantes, que es difícil seguir la pista a todos y entender los parentescos que les unen. Y ya ni hablamos de la relación sanguínea y matrimonial que les enlaza con otras casas reales. Por eso, antes de conocer la historia que va a retratar Ena, la nueva serie de TVE, os ponemos en antecedentes.

Victoria Eugenia Julia Ena de Battemberg es nieta de la reina Victoria de Reino Unido, la monarca británica del siglo XIX y, por tanto, la que da nombre a la época victoriana. De los nueve hijos que tuvo, el primer varón fue su segundo hijo, Alberto Eduardo, quien acabó siendo Eduardo VII del Reino Unido, el padre de Ena. Ahora que conocemos su origen, ya podemos explorar su historia particular, relevante e interesante por sí misma, teniendo en cuenta su recorrido como reina consorte de España.

La novela de Pilar Eyre nos remite a la estremecedora historia de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, convertida así en reina de España pero no por ello querida en nuestro país. Ena fue una mujer despreciada por su marido, anulada por su suegra la reina madre María Cristina, ridiculizada por la corte, ignorada por sus súbditos y castigada por sus hijos, a la que nadie quiso y que jamás fue feliz. Las líneas de Ena resaltan su sentido del humor, su afición desmedida a las joyas y el lujo, sus frustraciones sexuales, la aversión al país del cual fue reina y el amor apasionado y ciego que sintió por un marido que jamás le fue fiel. Todo esto será representado en la adaptación del libro que prepara Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo, Isabel) para la serie de RTVE. Lo que queda por saber es con qué equipo contará la productora del proyecto, La Cometa TV, para reflejar esta cruda historia en pantalla.