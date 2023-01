Un concursante contra todo un país. ¿Quién ganará? Muy pronto llegará a La 1 la nueva gran apuesta de entretenimiento familiar, Todos contra 1, el nuevo concurso producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) en el que cada semana un concursante en plató o un espectador desde casa podrá ganar hasta 100.000 euros resolviendo espectaculares retos. Rodrigo Vázquez (El Cazador, Benidorm Fest) y Raúl Gómez (Te ha tocado, Maratón Man) son los presentadores del programa, el primero como maestro de ceremonias y el segundo encargado de los experimentos tanto en plató como en exteriores.

La audiencia jugará a través de la App del programa y responderá a las mismas preguntas que se planteen en directo al concursante en el plató. Al final de la noche, el concursante podrá hacerse con el dinero si logra vencer a todo un país… o será un hogar español elegido al azar el que se embolse el gran premio del concurso más participativo de la historia de la televisión.

🤩 ¡Muy pronto podrás disfrutar de un concurso para toda la familia en @La1_tve!



📺 No te pierdas 'Todos contra 1', con @_rodrigovazquez y @RaulGomez82 https://t.co/LSN4gS2I4v — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 16, 2023

Todos contra 1: el concurso de TVE prepara su estreno

Todavía no sabemos cuándo va a producirse el estreno de Todos contra 1 pero ya podemos descubrir algunos de los detalles del primer programa. Para arrancar el formato Yolanda Ramos, Manu Baqueiro y Lorena Castell serán los consejeros del concursante y de toda España. Además, Todos contra 1 recibirá a Xavier Deltell. ¿Qué vendrá a hacer? Solo podemos decir que va a sudar la gota gorda. También estará Carlos Higes, nuestro representante en la última edición de Eurovisión Junior, que entenderá lo que es volar. Y otros grandes profesionales, como el cuatro veces campeón de España de freestylecon balón o la campeona nacional de apnea.

Todos ellos vienen dispuestos a realizar retos que nos dejarán con la boca abierta, y pondrán a prueba la capacidad de predicción del valiente concursante y de todo el país.

¿Quieres ganar 100.000 euros desde el sofá?



Muy pronto 'Todos contra 1' en @La1_tve con @_rodrigovazquez y @RaulGomez82



Descárgate ya la app: https://t.co/NS1ZPg52vA pic.twitter.com/Dl5ZiCaOpB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 13, 2023

Todos contra 1: mecánica del concurso de TVE

En Todos contra 1, los concursantes elegidos a través del casting en RTVE.es tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. ¿Cuántos globos de helio son necesarios para hacer volar un sofá? ¿Durante cuánto tiempo puede contener la respiración un buceador dentro de un tanque de tiburones? ¿A qué velocidad se estrellará una caravana contra el suelo desde una altura de siete pisos? La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores.



Cada programa estará formado por diez rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la décima y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la App?

Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la App; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego.