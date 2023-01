Puede que el episodio 3 de The Last of Us sea el mejor de la adaptación de HBO hasta la fecha y ofrezca un sinfín de detalles y plantee muchas preguntas con su final. El episodio 3 de The Last of Us retoma la historia donde terminó el capítulo 2, con Joel y Ellie huyendo de Boston mientras aún están conmocionados por la muerte de Tess. Con el dúo viajando por el campo, el episodio se centra en su destino: la ciudad de Lincoln.

Lincoln está ocupado por Bill, interpretado por Nick Offerman en The Last of Us de HBO, un superviviente que tomó el control del pueblo el día del brote después de que todos los demás residentes se marcharan a las distintas zonas de cuarentena del país. El episodio 3 de The Last of Us se centra principalmente en Bill y Frank (Murray Bartlett), un dúo que se une con bellos resultados en el duro mundo de la serie. Desde los numerosos giros en el camino hasta algunas grandes diferencias del juego The Last of Us, aquí está explicado todo sobre el final del episodio 3 de The Last of Us.

¿Qué enfermedad tenía Frank?

Uno de los principales elementos de la trama de la sección de Frank y Bill en 2023 del episodio 3 de The Last of Us gira en torno a la enfermedad de Frank. Tras múltiples saltos en el tiempo, el último de los cuales tiene lugar en agosto de 2023, se demuestra que Frank ha desarrollado la enfermedad de Parkinson. Se muestra a Frank confinado en una silla de ruedas durante gran parte del día, con la rigidez muscular que también provoca la debilitante enfermedad. Frank también afirma que su enfermedad no podía curarse antes del brote, lo que significa que encontrar un médico como sugiere Bill sería inútil en el mundo postapocalíptico plagado de hongos Cordyceps.

Por qué Bill se suicidó en el episodio 3 de 'The Last Of Us'

Al final de la historia de Bill y Frank, Frank insiste en pasar un último día perfecto con Bill antes de triturar sus pastillas y ponerlas en su vino para que pueda morir en paz, en sus propios términos. Esto es probablemente en respuesta a su enfermedad, que trágicamente elimina muchos aspectos de su salud anterior. En un giro sorprendente, especialmente para los jugadores del juego The Last of Us, Bill revela que puso las pastillas de Frank en la botella de vino que ambos compartían, lo que significa que Bill correrá la misma suerte que Frank.

Esto supone un gran cambio respecto al juego original, ya que Bill sigue vivo cuando Joel y Ellie -interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us de HBO- abandonan Lincoln. En cuanto a por qué Bill hace esto, todo enlaza con la historia que contaba el episodio 3 de The Last of Us. El amor entre Bill y Frank era tan fuerte que Bill no veía ninguna razón para seguir viviendo en un mundo sin Frank. Si Frank moría y Bill se quedaba solo, el propósito de este último para sobrevivir se habría ido, lo que significa que Bill, tanto trágica como románticamente, quería irse con Frank.

Por qué el final del episodio 3 de 'The Last Of Us' no muestra los cuerpos de Bill y Frank

La muerte de Bill y Frank al final del episodio 3 de The Last of Us plantea la pregunta de por qué la serie no mostró sus cuerpos. Después de que Joel y Ellie abandonen Lincoln, la cámara se desplaza lentamente hacia atrás a través de una ventana abierta en la casa de Bill mientras Joel y Ellie se alejan en coche, lo que presumiblemente conduce al dormitorio en el que se encuentran los cuerpos de Frank y Bill, marcando el mayor cambio en la historia de The Last of Us. Aunque no habría estado fuera de lugar mostrar los cuerpos en una serie tan truculenta como The Last of Us, el razonamiento temático detrás de no mostrar a Bill y Frank tiene mucho sentido.

Ambos hombres fueron el centro de una historia de amor tan hermosa en un mundo tan sombrío y se fueron por su propio pie, juntos y en paz. Mostrar los cadáveres de Bill y Frank habría debilitado este tema. Al no mostrar los cadáveres, el final de Bill y Frank parece mucho más digno y no estropea la hermosa historia y el final de la misma mostrando los cuerpos descompuestos de estos dos fantásticos personajes.

¿Qué significa que Ellie le quitara el arma a Frank?

En lo que respecta a la historia de Joel y Ellie, uno de los elementos más importantes que entrarán en juego en el futuro de la serie es que Ellie cogió el arma de Frank en The Last of Us. Mientras que el Bill de Nick Offerman guardaba muchas armas en su búnker, el episodio 3 de The Last of Us mostraba a un grupo de asaltantes atacando Lincoln y destacaba la pistola de Frank que guardaba en un cajón. Al final del episodio, después de que Joel y Ellie descubran lo que les ocurrió a Bill y Frank, Ellie encuentra esta pistola y la coge sin el conocimiento ni el consentimiento de Joel.

Esto enlaza con el chiste recurrente de Ellie pidiendo una pistola a lo largo de los episodios 1 y 2 de The Last of Us, pero también insinúa cosas más oscuras que vendrán en el futuro. El siguiente arco argumental para Joel y Ellie que se conoce del juego implica a un grupo de bandidos que controlan una ciudad. En el juego, la ciudad era Pittsburgh. Sin embargo, The Last of Us de HBO la ha cambiado por Kansas City. Aunque se ha producido el cambio de localización, la historia seguramente seguirá siendo similar en el sentido de que Ellie pronto se enfrentará a la difícil realidad de tener que usar el arma de Frank.