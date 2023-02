Joel y Ellie han dado los primeros pasos de su oscuro viaje en HBO Max, con los tres primeros capítulos de The Last of Us ya disponibles en el servicio de streaming. El episodio 3 se estrenó el pasado domingo y ya es unos de los mejores de la historia de la televisión, y el episodio 4 llegará el lunes 6 de febrero.

La serie adapta la legendaria saga de videojuegos para PlayStation del desarrollador Naughty Dog, y la primera temporada de nueve episodios se centra en la primera entrega de la franquicia. HBO anunció el viernes la renovación de la serie por una segunda temporada.

La serie se estrenó el 15 de enero, con una audiencia de 10 millones de espectadores en sus dos primeros días, y tendrá episodios semanales hasta el 12 de marzo. Después de que la último capítulo mostrará la desgarradora historia de Bill y Frank, la serie está lista para mostrar la nueva etapa del viaje de Joel Miller y Ellie Williams.

'The Last Of Us' Capítulo 4: hora de estreno

HBO Max estrenará el episodio 4 de The Last of Us el lunes 6 de febrero a las 9 a.m. Jeremy Webb (The Umbrella Academy, Downton Abbey) ha dirigido Please Hold My Hand a partir de un guion de Craig Mazin. HBO Max no ha publicado ninguna sinopsis de la próxima entrega, pero ya está disponible un avance. El vídeo muestra que el viaje de los protagonistas hacia el Oeste no es nada fácil. Además, parece que un nuevo personaje llamado Kathleen (Melanie Lynskey) está a punto de debutar.

'The Last Of Us': los capítulos de la temporada 1

Hay nueve episodios en esta primera temporada de The Last of Us, que, según se informa, tienen duraciones variables, desde 46 minutos hasta 81 minutos. Aún no se ha anunciado si habrá episodios más allá de esta primera temporada, pero por supuesto es posible que la serie adapte The Last of Us 2 para una segunda temporada.

Los showrunners han revelado que están ansiosos por seguir adelante, pero no quieren que la serie continúe interminablemente. Mazin "En este mundo en el que las series de televisión son totalmente flexibles, pueden tener tantos episodios como aparentemente necesiten -y en ciertas plataformas, puedes tener tanto tiempo por episodio como necesites-, las cosas a veces se están alargando".

"Y yo soy un espectador de televisión muy exigente. Cuando alguien me dice: 'Deberías ver esto. Ahora, tienes que llegar a la temporada 3, episodio 9, que es cuando realmente despega', yo digo: 'No, no voy a hacer eso'. Quiero estar en la temporada 1, episodio 1, y quiero que cada episodio justifique su existencia. Quiero sentirme obligado hasta el final".

Y continuó: "Nunca quiero sentir que sólo están llenando el tiempo para crear más espectáculo. Todos somos muy listos, lo sabemos cuando lo vemos. Y a mí tampoco me interesa crear una serie de televisión pensada para durar eternamente. Me encantan los finales. Y no sé qué sentido tiene nada si no está todo envuelto en un círculo perfecto de principio a fin".

"Para mí, la narrativa del primer juego era magnífica, completa, merecía una temporada, sabíamos cómo hacerlo en una temporada. Así que no había ninguna duda. Y prometo que, si tenemos la suerte de conseguir más temporadas y seguimos contando la historia, seguiremos asegurándonos de que cada episodio valga lo que vale".