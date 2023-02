Tras el sexto episodio de The Last of Us, los fans se han emocionado al ver cómo la serie recrea una escena entre Joel y Tommy. Tres meses después de escapar a duras penas de Kansas City con vida, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) consiguen encontrar a Tommy (Gabriel Luna) viviendo bien en una comunidad aislada pero en pleno funcionamiento. Para asegurar la supervivencia de Ellie hasta una base de los Luciérnagas en Colorado, Joel hace una emotiva súplica a Tommy, rogándole que cargue con el último tramo del viaje.

Tras el episodio 6 de The Last of Us, los fans compartieron en las redes sociales sus emotivas reacciones a la recreación de la escena de Joel y Tommy en la adaptación de HBO. Aunque Joel se había mostrado duro con Ellie durante el viaje, se ablanda con su hermano y le explica sus miedos y las pérdidas que ha sufrido. Entre lágrimas, Joel revela que quiere que Tommy proteja a Ellie porque siente que él ya no puede ser su protector. Lee lo que dicen los fans sobre el emotivo momento de Joel a continuación:

give him all the awards pic.twitter.com/WYJc1dGAwL — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 20, 2023

Si Bella Ramsey ya se había lucido, esta vez fue el turno de Pedro Pascal. ACTORAZO.



La vulnerabilidad de Joel, con sus miedos y traumas del pasado en una de las mejores interpretaciones de su vida.



Es que nunca antes había sido tan honesto. QUÉ EPISODIO.#TheLastOfUs pic.twitter.com/mJlsXaTsT3 — Carla ❁ (@shannonlada) February 20, 2023

Este fue el episodio de Pedro Pascal en #TheLastOfUs podemos ver como deja caer su escudo y se abre sobre su miedo de volver a fallar como padre, los pequeños detalles de episodios anteriores sobre la relación de Joel y Ellie al fin tienen su impacto pic.twitter.com/G4hH2Y8Otp — Alaric Gutiérrez (@alaricgutierrez) February 20, 2023

Cómo The Last of Us cambió el reencuentro de Joel y Tommy

Al igual que en la serie, en el videojuego original de The Last of Us Joel se reúne con Tommy meses después de la trágica muerte de Henry y Sam. Sin embargo, cuando Joel y Ellie intentan atravesar la presa hidroeléctrica, se enfrentan a Maria y sus guardias en la puerta de la instalación. Allí, Tommy interviene al reconocer inmediatamente a su hermano.

El jugador, en el papel de Joel, recorre el complejo y sigue a Tommy mientras supervisa las reparaciones de la presa antes de tener por fin un momento íntimo en el que ambos se ponen al día después de haber estado separados tanto tiempo. Sin embargo, la escena de la serie es muy distinta a la del material original. En el juego, Joel intenta dejar a Ellie a Tommy, exigiéndole que acepte el trabajo porque su hermano se lo debe por todos los años que Joel les mantuvo con vida. Tommy revela que esos años le provocaron pesadillas, y casi empuja a los dos a las manos antes de ser interrumpido por los asaltantes que atacan la presa.

The Last of Us de HBO lleva el momento en una dirección diferente cuando Joel se abre, revelando que se preocupa mucho por Ellie sin declarar abiertamente sus sentimientos. Está claro que Joel quiere llevar a Ellie hasta Colorado y llevar a cabo el trabajo, pero como resultado de sus sentimientos hacia ella, teme ser perjudicial para su seguridad. La nueva escena adopta un tono marcadamente distinto al del juego original y revela gran parte de la evolución del personaje de Joel en la serie. Con Joel gravemente herido, el episodio 7 de The Last of Us pondrá a Ellie en el papel de protectora, utilizando lo que Joel le enseñó para mantenerlos con vida.