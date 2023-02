La adaptación de HBO del videojuego The Last of Us ha sido un éxito de audiencia para HBO Max, con millones de personas conectándose cada semana para ver a dónde les llevará el viaje de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Debido a que la Super Bowl se emitió a la misma hora que The Last of Us en HBO, el episodio 5 se estrenó en HBO Max un par de días antes de lo habitual, el sábado de la semana pasada.

Después de poder ver el emocionalmente devastador capítulo 5 un par de días antes la semana pasada, puede que te estés preguntando si la serie seguirá con este horario de estreno escalonado o si volvemos a la angustia habitual de los domingos por la noche...

'The Last Of Us' Capítulo 6: hora de estreno

En España, el episodio 6 de The Last of Us podrá verse en streaming en HBO Max a partir de las 09:00 del lunes 20 de febrero.

Al final del episodio 5, "Resiste y sobrevive", vemos a Joel y Ellie partir de Kansas City a pie tras enterrar a Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard). Basándonos en el trailer lanzado para el episodio 6, "Kin", que puedes ver a continuación, parece que Joel y Ellie finalmente llegarán a Wyoming esta semana. Vemos a Joel tener un emotivo reencuentro con su hermano Tommy (Gabriel Luna) en un asentamiento cubierto de nieve que parece tener electricidad. En los juegos en los que se basa la serie, este asentamiento se encuentra en Jackson, Wyoming, cerca de una presa hidroeléctrica, y se convierte en un refugio seguro para Joel y Ellie a lo largo de los juegos.

En el tráiler también podemos ver por primera vez a Maria (Rutina Wesley), a quien los fans del juego reconocerán como la mujer de Tommy. Para sorpresa de Joel, Tommy parece haber madurado en los años que han estado separados y ha dejado atrás su comportamiento más caótico y temerario en un esfuerzo por expiar su pasado. Se ha vuelto más responsable y es un líder dentro de la comunidad junto a Maria. Por supuesto, es probable que sus interacciones en la serie cambien ligeramente, ya que la serie no necesita un largo tiroteo contra los bandidos que invaden la presa para hacer avanzar el juego y la historia, pero como ocurre con la mayoría de las cosas en esta serie, el núcleo de su relación y el conflicto parecen seguir ahí.

Pero a pesar de los breves momentos de seguridad que puedan encontrar con Tommy y Maria, el tráiler también muestra a Joel y Ellie en peligro una vez más, rodeados por un grupo de gente armada en una escena y huyendo a caballo con Ellie disparando por encima del hombro en otra. Quienes estén familiarizados con los juegos probablemente reconocerán a quién se enfrentan Ellie y Joel en estas escenas, pero para quienes no estén familiarizados, todo lo que diremos es que deberían prepararse para otro emocionante viaje.