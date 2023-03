The Mandalorian vuelve a estar oficialmente en marcha. Ahora que el escenario está listo, el Episodio 2 de la Temporada 3 promete a un Din Djarin que retoma su misión como Mando, con Grogu a su lado en los episodios de la temporada 3 de The Mandalorian.

El estreno de la temporada de la exitosa serie de Disney+ Star Wars fue muy expositivo, rellenando los huecos de los años (sí, años) que han pasado desde la última vez que vimos al improbable Clan de los Dos y atando algunos cabos sueltos que quedaron al final de la temporada pasada, así como en El Libro de Boba Fett. Pero con todo eso fuera del camino, Din y Grogu pueden reanudar sus aventuras y sumergirse más profundamente en su misión en Mandalore.

'The Mandalorian' Temporada 3 Capítulo 2: hora de estreno

El episodio 2 (capítulo 18) de la temporada 3 de The Mandalorian se estrena el miércoles 8 de marzo de 2023. The Mandalorian aterriza a primera hora de la mañana, es decir, a las 9 am, en exclusiva en Disney+ cada miércoles. El episodio dura 42 minutos y 24 segundos.

'The Mandalorian' Temporada 3 Capítulo 2: sinopsis

Din Djarin inicia su búsqueda de expiación para visitar el supuestamente maldito y/o envenenado planeta de Mandalore y bañarse en sus Aguas Vivas bajo las minas. En este episodio, Mando hará una parada en Tatooine para visitar al mecánico Peli Motto, además de profundizar en la cultura mandaloriana y sus diferentes facciones con la ayuda de Bo-Katan. Además, veremos por primera vez cuánto ha evolucionado Grogu desde la última vez que lo vimos.

'The Mandalorian': qué pasó en el estreno de la temporada 3

El estreno de la temporada, "Capítulo 17: El Apóstata", comenzó con una ceremonia de iniciación de los Hijos de la Guardia. Pero antes de que pudieras preguntarte si se trataba de un flashback, Mando y Grogu aparecieron y se reunieron con el Armero. Por desgracia, Din Djarin aún no está en condiciones de quitarse el casco, así que se dirige a Mandalore para bautizarse, con algunas misiones secundarias por el camino.

En primer lugar, nos dirigimos a Nevarro, donde Din planea reiniciar el droide asesino IG-11 y llevárselo para que le ayude en su misión. Por desgracia, no funciona, y Mando se enreda con unos piratas antes de emprender de nuevo el vuelo. Finalmente, se dirige a Kalevala, un lluvioso planeta del antiguo imperio mandaloriano, donde Bo-Katan Kryze está enfurruñada en su castillo. Bo-Katan le dice a Mando que no se moleste en ir a Mandalore (está maldito, etc) pero aun así le da las coordenadas para encontrar las Aguas Vivas.

¿Qué encontraremos cuando Din Djarin y Grogu se dirijan finalmente a Mandalore? Estamos a punto de averiguarlo...

Los regalos de Star Wars que son de otra galaxia Simba Toys - Peluche Disney Baby Yoda de la Serie The Mandalorian de Star Wars, Incluye Cuna, 100% Original, Apto para Niños y Niñas de todas las Edades - 25 cm Simba amazon.es 24,99 € 21,84 € (13% de descuento) Comprar Fantasy Flight Games FFGSWL61 Star Wars: Legion Phase II Clone Troopers Unit Expansion, Mixed Colours Fantasy Flight Games amazon.es 43,61 € Comprar Maqueta casco de Darth Vader LEGO amazon.es 79,99 € 69,99 € (13% de descuento) COMPRAR Mattel Plush HMG06 - E.T. el alienígena, 40 Aniversario, Peluche con Luces y Sonidos, Juguete de Peluche para Regalos y coleccionistas, Juguetes a Partir de 4 años Versión Alemán. Mattel amazon.es 50,90 € Comprar Caja de música de Star Wars de madera negra, caja de madera tallada a mano de madera tallada antigua artesanía de decoración del hogar para niños regalos HLZK amazon.es 12,99 € 10,19 € (22% de descuento) Comprar Casco electrónico Mandalorian Star Wars amazon.es 159,99 € 113,15 € (29% de descuento) COMPRAR Camiseta Star Wars: The Mandalorian Star Wars amazon.es 19,99 € COMPRAR Calcetines antideslizantes Disney amazon.es 18,99 € COMPRAR Decantador Stormtrooper Thumbs Up amazon.es 29,99 € Comprar LEGO Halcón Milenario LEGO zavvi.es 146,99 € Comprar Pegatina para interruptor Epic Modz amazon.es 2,30 € Comprar Camiseta Star Wars zavvi.es 17,99 € Comprar