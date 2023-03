Tras una larguísima espera, por fin ha llegado la temporada 3 de The Mandalorian. Han pasado dos años desde que la serie insignia de Star Wars aterrizó en Disney+, pero la ausencia solo ha hecho que el corazón se encariñe más. Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu (Grogu) se han reunido y eso sienta bien. Y si no sabías que se habían reunido, tal vez quieras echarle un vistazo a El libro de Boba Fett, del año pasado, antes de ver el estreno de la tercera temporada.

También te puede interesar nuestra crítica del 3x01 de la temporada 3 de The Mandalorian. En cuanto a la tercera temporada de The Mandalorian, ¿cuándo tendremos nuevos episodios en Disney+? Y lo que es más importante: ¿cuántos episodios tiene The Mandalorian Temporada 3? Esto es lo que necesitas saber.

Lucasfilm Ltd.

'The Mandalorian' Temporada 3 Episodio 2: hora de estreno

La tercera temporada de The Mandalorian continúa con el episodio 2, que se estrenará en Disney+ el miércoles 8 de marzo a las 09:00 a.m. Y recuerda: The Mandalorian solo estrena un episodio a la semana. Pero oye, si necesitas más Din Djarin en tu vida y quieres ver The Last of Us como una historia de Mandalorian, ¡adelante!

'The Mandalorian' Temporada 3: calendario de estrenos

Lucasfilm Ltd.

The Mandalorian Temporada 3 estrenará episodios de uno en uno. Habrá 8 episodios en The Mandalorian Temporada 3.

Episodio 1: Miércoles, 1 de marzo de 2023

Episodio 2: miércoles, 8 de marzo de 2023

Episodio 3: Miércoles, 15 de marzo de 2023

Episodio 4: Miércoles, 22 de marzo de 2023

Episodio 5: miércoles 29 de marzo de 2023

Episodio 6: miércoles 5 de abril de 2023

Episodio 7: miércoles 12 de abril de 2023

Episodio 8: miércoles, 19 de abril de 2023

Los nuevos episodios de la 3ª temporada de The Mandalorian se estrenan los miércoles en Disney+.

