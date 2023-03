En la época dorada de las series de Mediaset llegamos a engancharnos a varios de los estrenos que nos ofrecía Telecinco. Una de las que más nos atraparon fue Motivos personales, esa ficción de suspense que arrancó sus emisiones en 2005 y nos tuvo en vilo durante 27 episodios distribuidos en dos temporadas. Casi 20 años más tarde parece que vamos a vivir una nueva revolución con aquella serie, puesto que desde el miércoles 15 de marzo se amplían las posibilidades para verla en streaming.

La serie tuvo tanto éxito que las dos tandas se emitieron el mismo año, en primavera y otoño, respectivamente, obteniendo entre las dos una media de 4 402 000 espectadores y un 26% de share, cifras hoy casi inalcanzables por las ficciones emitidas en abierto. Pero el boom de Motivos personales no quedó ahí. Hasta llegó a tantearse la opción de hacer una versión estadounidense cuyo proyecto iba a estar liderado por la BBC y con Ellen Pompeo como principal candidata a encarnar el papel que originalmente correspondía a Lydia Bosch. Todo esto, junto al atractivo misterio de la trama, son motivos suficientes para ver esta producción.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

👉La mirada intensa de Lydia Bosch.

👉Primeras interpretaciones de Miguel Ángel Silvestre y Álex González.

👉Que sea tu vida la que está en el aire.



El 15 de marzo llega #MotivosPersonales. pic.twitter.com/nvNtdgQFa0 — Netflix España (@NetflixES) February 28, 2023

Motivos personales: dónde ver la serie de Telecinco en plataformas

Dado que Motivos personales es una serie original de Telecinco, es lógico que el primer lugar donde podamos revisitarla, o bien verla por primera vez, sea Mitele, la plataforma del conglomerado de Mediaset. Sin embargo, como ya adelantábamos al comienzo de este artículo, la ficción va a estar disponible también en Netflix desde el miércoles 15 de marzo, con sus dos temporadas completas.

Motivos personales: sinopsis y reparto de la serie

Natalia Nadal (Lydia Bosch), periodista de televisión, acude a la fiesta del 50º aniversario de los laboratorios Acosta, en los que su marido es jefe de investigación. Pero la fiesta acaba trágicamente cuando la secretaria del presidente aparece asesinada. Desde ese momento una trama de intrigas familiares y laborales se despliega durante dos temporadas en que todos tienen intereses ocultos y cualquiera puede ser sospechoso.

Con Lydia Bosch (Tu cara me suena 9, Mía es la venganza) como principal protagonista, Motivos personales evolucionó con la presencia de un elenco envidiable entonces y digno de admiración también hoy. Nombres de tanto peso como los de Concha Velasco, Fernando Guillén, Ginés García Millán o Pedro Casablanc fueron parte de este proyecto, acompañados por Marta Calvó, Daniel Freire, Ana Gracia, Belén López, Begoña Maestre, Jan Cornet (Estoy vivo), Sonia Castelo, Elena Ballesteros y el fallecido Arturo Arribas, además del curioso caso de Miguel Ángel Silvestre (Sky rojo) y Álex González (Toy Boy), que interpretaron al mismo personaje (Nacho Mendoza), solo que cada uno en una temporada distinta.