¿Qué pasa cuando dos kellys encuentran un cadáver en la casa que les han encargado limpiar? ¿Y cuando lo dejan todo tan limpio, que las únicas huellas presentes en la casa son las de ellas y, por lo tanto, la policía las considera las principales sospechosas? ¿Y cuando una poderosa familia está metida en el ajo y también quiere deshacerse de ellas? La respuesta a todas esas preguntas las dará Sin huellas, la nueva serie original de Prime Video que abraza de lleno la comedia de acción.

Sin huellas seguirá, a lo largo de ocho episodios de 40 minutos de duración cada uno, las desventuras de Desi (Carolina Yuste) y Desi (Camila Sodi) mientras huyen de quienes las persiguen e intentan averiguar cómo salir de ese ‘fregao’. Son dos limpiadoras que pierden su trabajo y, desesperadas para llegar a fin de mes, aceptan el encargo de limpiar la casa de los Roselló, una poderosa familia de Alicante. Cuando están a punto de acabar, encuentran el cadáver de una mujer y se dan cuenta de que han sido tan concienzudas, que han limpiado todas las huellas que pudiera haber en la casa y que ahora la policía las considerará las principales sospechosas.

El problema es que no solo las persigue la ley; también lo hacen unos rusos con negocios dudosos, una familia de millonarios y un ex marido con mariachis. Sería hilarante si su vida no estuviera en juego.

'Sin huellas': las protagonistas de la serie

Desi y Cata son dos mujeres y un destino, las Thelma y Louise de Alicante, dos mujeres trabajadoras y corrientes que se ven metidas en un ‘fregao’ que se sale completamente de lo normal en sus vidas. Una es impulsiva y la otra, sensata y responsable, y prácticamente solo se tienen la una a la otra para escapar de los tipos peligrosos que las persiguen y la policía que sospecha de ellas por la muerte de la señora Roselló. Su amistad está forjada en las penurias de las dificultades económicas y los trabajos donde son invisibles para los demás y es la piedra fundacional de Sin huellas.

Se complementan a la perfección, con Desi sacando a Cata de su zona de confort y Cata parando de vez en cuando el torbellino que puede ser Desi. Solo juntas pueden sobrevivir a todo lo que se les viene encima, que no solo es un complot criminal. En sus vidas hay otras cosas en las que también se ayudan incondicionalmente.

Desi ha querido ser siempre ser una mujer independiente y romper los prejuicios que acompañan al hecho de ser gitana. Estudió Empresariales, pero le resultaba difícil compaginar la carrera con un trabajo que le permitiera pagarse la universidad y el alquiler, así que la dejó y empezó a currar limpiando casas para mantener su independencia. Es impulsiva, orgullosa y terca, pero también generosa y nunca vas a aburrirte con ella.

Cata es el reverso de Desi. Es amable, huye de las confrontaciones, es trabajadora y tiene los pies en la tierra. Todo lo que gana lo dedica a la hija que tuvo con Ubaldo, de quien está separada. Sería capaz de lo que fuera, incluso abandonar sus estudios de médico forense en su país natal, para asegurarle a la pequeña un futuro mejor que el suyo, y resiste todos los golpes que le dé la vida. La situación en la que van a encontrarse las dos le obligará a sacar su lado más atrevido.