Una pequeña sonrisa es todo lo que necesitas. Tras su paso por los cines, Smile está disponible en streaming en Amazon Prime Video.

Smile es la ópera prima del guionista y director Parker Finn y tiene su origen en su cortometraje de 11 minutos titulado Laura Hasn't Slept, que recibió un premio del jurado en el festival de cine SXSW de 2020. Al igual que el terror de una pesadilla omnipresente en ese cortometraje, Smile se apodera de ti y no te suelta. Smile es un emocionante viaje cinematográfico de terror psicológico lleno de temas alucinantes que resultan inquietantes y perturbadores. En todo caso, la película es una exposición del TEPT hecha a través de la lente del género de terror, como si el TEPT no fuera suficientemente horrible por sí mismo.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Puede que Smile sea el primer largometraje de Parker Finn, pero tiene todas las características de la obra de un experto en cine de terror y una de las mejores películas de terror de Amazon Prime Video, incluso de las mejores de la historia del cine de terror para muchosFinn teje una trama de terror eficaz, aunque poco original, con una estética espeluznante y unos personajes sólidos que bastan para mantenerte en vilo. Puede que Finn no haya redefinido el género con Smile, pero sin duda le ha puesto su sello.

VER 'SMILE'

'Smile': la mejor película de terror de 2022

Smile trata del trauma y, en particular, de la sensación de pavor que puede provocar. El trauma predominante en Smile es presenciar un suicidio y el pavor que lo acompaña invariablemente adopta la forma de una maldición que sólo puede ver el afectado. En Smile, la afligida es la Dra. Rose Cotter, una psiquiatra que presencia un incidente traumático con un paciente. Tras la tragedia, la Dra. Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores e inexplicables que envuelven su vida en terror y pavor. Un autodiagnóstico inicial de trastorno de estrés postraumático da paso a una comprensión mucho más aterradora en su lucha contra el mal invisible y contra su propia cordura.

Aunque Smile no represente nada innovador en el género de terror -hay un montón de excelentes sustos, historias de maldades ocultas y otros tropos de terror para aterrorizarte-, se te mete en la cabeza con imágenes inquietantes, sonido y una dirección impecable. Esta pieza de terror hábilmente producida resulta aún más impactante gracias a la interpretación literalmente comprometida de Sosie Bacon como la Dra. Cotter y a un elenco de personajes secundarios igualmente eficaces que no hacen sino aumentar la tensión y el terror de la película. Gran parte de la lucha de la Dra. Cotter se ve reforzada por aquellos que le hacen cuestionarse a sí misma y la realidad de lo que está experimentando.

Suscríbete a Prime Video Gratis