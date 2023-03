Es sabido por todos que la década de los 2020's está siendo una época nostálgica. Entre las ficciones que nos remiten a tiempos pasados, como Stranger Things o La Ruta, y los aniversarios y reencuentros de nuestras series favoritas de los 90 y primeros 2000, no damos abasto con tanto mirar hacia atrás. El más reciente ha sido el de Compañeros, serie que el pasado sábado 25 de marzo cumplía nada menos que 25 años del comienzo de su emisión en Antena 3. Con motivo de tan bonita efeméride buena parte del elenco nos ha deleitado en redes sociales con un reencuentro.

De hecho, no es la única ficción que nos regala grandes momentos incluso ahora que han pasado más de dos décadas. Recientemente hemos podido ver encuentros de Ana y los siete, el regreso de series como Los protegidos o Los hombres de Paco o el anuncio oficial del reencuentro en televisión en abierto de Los Serrano. Lo cierto es que nos gusta regodearnos revisitando los títulos que nos acompañaron en nuestra infancia, adolescencia o incluso el paso a la madurez y este tipo de reuniones, sean en televisión o en privado, nos encantan.

Compañeros: el elenco protagoniza un inesperado reencuentro por el 25 aniversario de la serie

Desde 1998 hasta 2002, varias generaciones de actores jóvenes pasaron por las aulas del colegio Azcona de la serie Compañeros, donde profesores como Concha Velasco (Gran Hotel), Francis Lorenzo (La caza), Beatriz Carvajal (Los misterios de Laura), Armando del Río (Mía es la venganza) o Enrique Arce (La casa de papel), entre otros, les enseñaban lo más importantes de las asignaturas y la vida.

Algunos de los actores que interpretaron a los adolescentes de las 9 temporadas producidas por Globomedia han regalado a los fanáticos un bonito reencuentro con una cobertura digital única. Pese a haberse tratado de una reunión privada, los intérpretes han compartido en sus redes múltiples instantáneas de la cita. A ella acudieron Duna Jové, Antonio Hortelano, Manuel Feijóo Aragón, Eva Santolaria, Raúl Peña, Cristina Peña, Ruth Núñez, Virginia Rodríguez, Daniel Retuerta, Julián González, Lara de Miguel, Estrella Zapatero, Nicolás Belmonte y David Janer, aunque algunos de los entonces profesores y padres también estuvieron, como Jorge Bosch (La caza. Monteperdido), María Garralón (Farmacia de guardia) y Miguel Rellán (Sentimos las molestias).



