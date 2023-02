Del mismo modo que ocurre con la literatura, el género de época tiene muchos adeptos en el audiovisual. Desde las basadas en hechos reales, las que adaptan novelas a las que tienen un guion completamente original, este tipo de ficciones conquistan al público en televisión generalista y plataformas. Títulos como Los herederos de la Tierra, Isabel o Los Bridgerton demuestran que este tipo de producciones gozan de muy buena salud. Quizá por eso Atresmedia haya querido apostar por una nueva serie de época para sus próximos lanzamientos. Producida por Buendía Estudios (Cardo, La pasión turca, Las noches de Tefía, Heridas), según avanza Fórmula TV, esta primavera comenzará el rodaje de Beguinas.

Tras el éxito de La cocinera de Castamar el grupo mediático trata de recuperar las buenas cifras de audiencias que generan las ficciones de corte histórico con esta serie cuya temporada constará de 10 capítulos de 50 minutos de duración. Pero para irnos enganchando a esta historia, primero tenemos que saber en qué consiste la historia de Beguinas y dónde podremos verla.

Beguinas: sinopsis y dónde ver la serie en televisión

Para entender el origen de la idea que basa Beguinas debemos saber que las beguinas formaban una comunidad de mujeres que dedicaban su vida a la ayuda a los desamparados, enfermos, mujeres, niños y ancianos, pero también a labores intelectuales. Procedentes de diferentes estamentos, organizaban la ayuda a los pobres y a los enfermos, tanto en hospitales como en la calle. Los primeros beguinatos se fundaron en 1170 en Bélgica y posteriormente se propagaron por Europa. Lo más llamativo de esta organización es que, de forma extraordinaria, sus acciones no obligaban a sus miembros a pertenecer a ninguna orden eclesiástica ni cumplir leyes monásticas, pese a su labor estaba profundamente ligada con la ayuda al prójimo, como reza la religión cristiana.

Por ello Beguinas, que se podrá ver a través de Antena 3, nos adentra en pleno siglo XVI, donde descubriremos a una protagonista (aún sin concretar) fuerte y rebelde, dispuesta a cometer la osadía de cuestionar su propio status y de enfrentarse hasta a la Santa Inquisición, pero también con la valentía para entregarse a un amor imposible por diferencias muy marcadas en la época como son el linaje y la religión. A través de la experiencia de esta mujer y sus compañeras de actividades solidarias, la serie ahonda en las relaciones de la época, de índole amoroso y sexual, además de la sororidad femenina, las convenciones sociales, el papel de la mujer frente a la Iglesia o la ciencia y su papel político en la sociedad medieval.