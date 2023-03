No solo de producción propia viven las plataformas. De hecho, la mayor parte de los proveedores de streaming han sabido entender el filón que supone coproducir con cadenas generalistas o incluso hacerse con los derechos de emisión de series que, sin anuncios y en visionado continuo, pueden ganar espectadores. Así es como han tenido una segunda vida varias ficciones como La valla, La cocinera de Castamar, Desaparecidos, Señoras del (h)AMPA o Madres. Amor y vida. Ese mismo destino es el que ahora tiene Escándalo, relato de una obsesión.

La serie producida por Mediaset en colaboración con Alea Media y creada por Aurora Guerra, que se ha podido ver en Telecinco, ya puede disfrutarse completa en streaming tras su emisión completa en abierto en la cadena generalista. Por eso, si te la has perdido o tu formato es el maratón, te contamos dónde puedes verla.

Escándalo, relato de una obsesión: dónde ver la serie que estrenó Telecinco

Tanto si te perdiste los 8 episodios de Escándalo, relato de una obsesión en Telecinco, como si prefieres verlos todos seguidos sin interrupciones, ahora tienes varias opciones para hacerlo. Tras la emisión del último capítulo en la cadena de Mediaset el pasado 1 de marzo, inmediatamente después estaban todos disponibles en Mitele. Pero esta ya no es la única opción a la carta para ver la serie. Si no dispones de una suscripción a esa plataforma, desde el viernes 10 de marzo tienes una alternativa. La ficción protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez ya se puede ver en , donde además ya se ha situado entre las ficciones más vistas de su catálogo.

Escándalo, relato de una obsesión: argumento

Inés es una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

El reparto, liderado por Alexandra Jiménez (Los Serrano, Atrapa a un ladrón) y Fernando Líndez (SKAM, Élite), lo completan Antonio Gil, Víctor Duplá, Eve Ryan, Carlos Serrano (Fuerza de paz, Libertad), Celia Freijeiro (Vida perfecta, Seis hermanas), Iñigo de la Iglesia, Carlos Lorenzo (El nudo) e Ismael Abadal.