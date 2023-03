El pasado mes de noviembre Netflix inauguraba la segunda fase de su centro de producción en España, momento en el que pudimos saber que el director Oriol Paulo, responsable de títulos como Los renglones torcidos de Dios o Contratiempo, estaba trabajando en un nuevo proyecto que vería la luz en la plataforma. Tras su aclamado trabajo por los suscriptores con la miniserie El inocente, también bajo su dirección, la noticia fue celebrada por los fanáticos del thriller. Ahora, meses después, por fin se ha hecho público el proyecto, pues el catalán dará las pautas para la adaptación de La última noche en Tremore Beach.

Se trata de la primera novela de Mikel Santiago y también su primer best-seller. Quienes se engancharon al trepidante thriller que propone el libro tendrán la oportunidad de ver cómo dan el salto a la pantalla sus personajes favoritos en una ambiciosa miniserie. El proyecto comenzará a rodarse próximamente en España y estará producido por Sandra Hermida, Jesús de la Vega, Belén Atienza de Sospecha Films y Eneko Lizarraga de Think Studio.



La última noche en Tremore Beach: sinopsis y reparto de la serie de Netflix

Netflix no ha concretado si se respetará el título original de la novela o el emplazamiento original del texto, pero sí confirma que la miniserie estará basada en La última noche en Tremore Beach. En ella, tal como la escribió Mikel Santiago, descubrimos la historia de Peter Harper, un prestigioso compositor de bandas sonoras que, tras un traumático divorcio, se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la inspiración. La casa de Tremore Beach, aislada en una enorme y solitaria playa, parece el lugar indicado para lograrlo. Sin embargo, una noche dominada por una gran tormenta cambiará por completo su plácida vida.

Aunque por el momento es pronto para saber más detalles, Netflix sí ha hecho público el nombre de los dos protagonistas de la serie. El reparto de La última noche en Tremore Beach estará liderado por Javier Rey (Hache, Orígenes Secretos, Los pacientes del doctor García) y Ana Polvorosa (Las chicas del cable, Un hombre de acción, La Fortuna).



Oriol Paulo ya avanzaba en noviembre que para él trabajar este género «es una excusa maravillosa para explicar la condición humana y retar al espectador». Paulo también ha querido remarcar la importancia de que todas sus colaboraciones con la compañía hayan estado basadas en una apuesta «por la libertad creativa y el respeto a la figura del creador».

Ahora que ya se ha concretado la naturaleza del proyecto, ha añadido: «Estoy muy contento de repetir con Netflix tras la gran experiencia de El Inocente, creando una nueva serie basada en esta magnética novela de Mikel Santiago y acompañado por un reparto excepcional. Estoy deseando compartir esta apasionante historia con el público».