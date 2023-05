Netflix no para de apostar por nuevos proyectos en España, lo cual siempre supone una buena noticia tanto para la industria audiovisual de nuestro país como para los espectadores más ávidos de contenido. Por eso es especialmente celebrado el anuncio del inicio de rodaje de Un cuento perfecto, la nueva miniserie de Netflix que supone la tercera adaptación de una novela de Elísabet Benavent.

Esta nueva miniserie, producida por Plano a Plano para Netflix, está basada en otro de los bestseller de la autora conocida en redes como @betacoqueta. No es extraña esta colaboración pues otro de los éxitos de Benavent, Valeria, también tiene detrás a esta productora.

De hecho, precisamente Valeria fue la primera saga de la autora y también la primera en verse adaptada, en formato serie, en Netflix. Después le sucedió Fuimos Canciones, que hoy es una película. Ahora Un cuento perfecto se suma, por tanto, como el tercer proyecto de adaptación a la pantalla de una de sus obras a la plataforma y, en esta ocasión, corre a cargo de Marina Pérez, además de contar con la dirección de Chloe Wallace.

Un cuento perfecto: fecha de estreno en Netflix

Tras el éxito de sus dos anteriores adaptaciones, Elísabet Benavent y todos sus lectores podrán disfrutar del salto de otra de sus obras a la pantalla, y esta ya es la tercera. A partir del viernes 28 de julio estarán disponibles los episodios de Un cuento perfecto en Netflix. Eso sí, hasta entonces podremos deleitarnos con la tercera temporada de Valeria, que llega a la plataforma un poquito antes, el 2 de junio.

Ojalá vivir en cualquiera de estas dos historias ❤️ #Valeria vuelve el 2 de junio y #UnCuentoPerfecto llega el 28 de julio. pic.twitter.com/blfJfIZp0X — Netflix España (@NetflixES) May 10, 2023



Un cuento perfecto: sinopsis y reparto de la nueva serie de Netflix que adapta a Elísabet Benavent

Margot y David provienen de mundos diferentes. Ella es heredera de un imperio hotelero. Él debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas. Añadido a la sinopsis oficial de la serie, cabe señalar que el libro concretaba varias frases que pueden inducir al espectador a imaginar el tono de Un cuento perfecto.

En referencia al título, el ejemplar alude a los finales de cuento y a la posibilidad de que las historias de amor que imaginan los personajes no se ejecuten como inicialmente pensaron. Por el momento, nos aferraremos a dos pistas antes de que podamos ver la serie: "Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada. Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda".

El rodaje, que ya es efectivo en algunas localizaciones naturales en Grecia, continuará después en Madrid. Anna Castillo (Vamos Juan, Fácil) y Álvaro Mel (La fortuna, Paraíso) interpretan a Margot y David, los protagonistas de este cuento perfecto, y completan el reparto Ana Belén (Traición, Fortunata y Jacinta), Lourdes Hernández (conocida por su faceta musical como Russian Red), Ingrid García-Jonsson (Hermosa Juventud, Explota explota), Ane Gabarain (Allí abajo) y Elena Irureta (Alma), que vuelven a coincidir tras su increíble interpretación de las dos madres de Patria.