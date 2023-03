Tras mucha expectación, el 27 de enero de 2023 llegó a nuestras pantallas La chica de nieve, la serie de Netflix que adaptaba la novela del mismo título de Javier Castillo. La tarea no era fácil, pues cuando un libro se convierte en un best seller son muchos los fanáticos de la ficción quienes esperan con ansia (y mucho espíritu crítico) comprobar cómo se han traspasado sus personajes favoritos y las vivencias que experimentan al audiovisual. Pues bien, la plataforma ha debido entender el proyecto como un éxito puesto que, de forma oficial, la continuación de la ficción ya es un hecho. Respetando el título de la segunda novela de Castillo que plasma las investigaciones de la joven periodista Miren Triggs, El juego del alma servirá, de algún modo, de temporada 2 de La chica de nieve, con un caso nuevo pero la misma protagonista, aunque todavía no está confirmada la presencia de Milena Smit (Madres paralelas, No matarás, Alma) en el papel.



El juego del alma: la continuación de 'La chica de nieve' comienza a producirse en Netflix

Poco se sabe todavía de este proyecto incipiente de la plataforma pero la nota de prensa emitida por la compañía de streaming ha sido clara. Tras el éxito de La chica de nieve, la unión entre Netflix y Javier Castillo continúa sumando proyectos y [el 28 de marzo] la compañía ha anunciado que llevará a la pantalla El juego del alma, la continuación de La chica de nieve, que sigue los pasos de Miren en la investigación de un nuevo caso. La serie se encuentra en fase de preproducción.



Por si fuera poco, la fructífera relación de Netflix con Javier Castillo no termina, puesto que el proveedor de streaming también confirma la producción de otra adaptación del autor, en este caso El cuco de cristal.

El juego del alma: sinopsis de la segunda serie de Netflix que adapta Javier Castillo

En 2011 Miren Triggs vive en Nueva York y es periodista de investigación del Manhattan Press. Un día, una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las afueras y la reportera recibe de manera inesperada un extraño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una sola anotación: "GINA PEBBLES, 2002".

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así se adentrarán en una institución religiosa en la que todo son secretos y en un enigma único lleno de suspense en el que deberán descifrar tres preguntas de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, la más importante; ¿están conectadas ambas historias?