Después de terminar El agente nocturno, puedes estar deseando más intriga, y Netflix tiene una serie de thrillers políticos que satisfarán ese deseo antes de la temporada 2. El agente nocturno es un thriller de acción basado en el libro homónimo de Matthew Quirk. La serie está protagonizada por Gabriel Basso en el papel del agente del FBI Peter Sutherland, que se ve envuelto en una gran conspiración que implica a un topo en el gobierno de Estados Unidos.

El agente nocturno de Netflix ofrece tensión, acción y un escenario de alto riesgo en el que es fácil que los espectadores se enganchen. Además, como thriller político, explora muchos aspectos interesantes del gobierno, la seguridad y el crimen. Afortunadamente, para el público que disfrutó de la serie hasta el final, hay muchas más series de Netflix como ésta, una gran variedad de ellas disponibles para ver en streaming. Estas series seguirán aportando aún más misterio y acción.

'Sucesor Designado'

La serie es sin duda una de las que deben ver los fans del drama político. La serie tiene tres temporadas y está protagonizada por Kiefer Sutherland en el papel de Tom Kirkland, el superviviente designado como presidente de los EE.UU. Explora las muchas responsabilidades y dificultades de ser presidente y ofrece una visión de las tensiones de dirigir una nación cuando hay planes nefastos y personas de por medio.

Sigue a Tom Kirkland, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, que se convierte en Presidente de los Estados Unidos después de que un atentado acabe con la vida del Presidente, el Vicepresidente y el resto de la línea sucesoria. A lo largo de la serie, Kirkland debe defender su puesto como jefe del gobierno al tiempo que mantiene el orden en el país e investiga el atentado. Al igual que El agente nocturno, esta serie tiene mucho en juego y un ambiente estresante que, sin duda, resulta entretenido.

'House of Cards'

La primera serie de televisión producida por Netflix resulta ser uno de los dramas políticos más conocidos de los últimos años, House of Cards. La serie tiene seis temporadas y está basada en una novela de 1989 de Michael Dobbs y en una serie de la BBC, ambas del mismo nombre. House of Cards sigue al antihéroe Frank Underwood y a su esposa Claire en su lucha por conseguir más poder en el gobierno de Estados Unidos a través de la traición y la manipulación.

House of Cards es una serie especialmente interesante para ver después de El agente nocturno porque ofrece un protagonista poderoso pero no moralmente bueno. De este modo, el público debe decidir a quién quiere apoyar y si ciertas partes de la serie están bien o mal. En lugar de ser una serie centrado en la protección y la seguridad, la serie explora la dinámica del poder y la corrupción dentro del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, House of Cards es un tipo de thriller político muy diferente, aunque sigue ofreciendo el escenario gubernamental y argumentos arriesgados.

'El nuevo empleado'

Esta serie cuenta actualmente con una temporada, mientras que la segunda está en preparación y se estrenará en 2024. Protagonizada por Noah Centineo, la serie sigue al abogado novato de la CIA Owen Hendricks, que se ve envuelto en un complot de extorsión de un agente de la CIA y se ve arrastrado a una complicada situación de política internacional y gente peligrosa. Al igual que El agente nocturno, está protagonizada por un joven que se ve atrapado en un misterio mucho más grande y amenazador de lo que había previsto en un principio.

Tiene sin duda similitudes con El Agente Nocturno, incluyendo su enfoque en el misterio y la relación entre Hendricks y la mujer a la que tiene que ayudar y proteger. Sin embargo, la serie también difiere de El agente nocturno en el uso de un personaje que no es un agente, sino un abogado, lo que le lleva a menudo a estar sobrepasado. Además, tiene un tono más ligero como serie de aventuras, y ofrece un punto de vista más global en lugar de centrarse sólo en Estados Unidos. De este modo, ofrece un argumento afín con algunos cambios significativos que lo diferencian de otros thrillers políticos.

'Traición'

Para el público que busque una serie política fuera de Estados Unidos, Traición, de Netflix, es una elección ideal. La serie de televisión británica tiene una temporada y está protagonizada por Olga Kurylenko, Oona Chaplin y Charlie Cox. Explora las complicadas y engañosas relaciones entre Adam, el nuevo jefe del M16 (Servicio Secreto Británico), y su ex amante Kara, que ha estado manipulando su carrera sin que él lo supiera.

Destaca entre los demás dramas políticos de Netflix por su ambientación en el gobierno británico y no en el de Estados Unidos y por centrarse en las relaciones. Aunque la serie ofrece un montón de intrigas políticas, hace hincapié en la importancia de las conexiones y las dinámicas personales dentro del gobierno y cómo estas relaciones pueden ayudar o perjudicar a alguien. Al igual que House of Cards, esta serie incluye manipulación, mentiras y chantaje, creando un espectáculo bastante oscuro y tenso en general.

'Bodyguard'

Otro thriller político británico que ha ganado popularidad es Bodyguard, la exitosa serie de Netflix. Actualmente, la serie cuenta con una temporada y es probable que se estrene una segunda temporada muy esperada en 2024. La serie está protagonizada por Richard Madden en el papel del sargento de policía David Budd, un veterano con trastorno de estrés postraumático que ahora trabaja como principal agente de protección de la ministra del Interior Julia Montague. La serie hace hincapié en los principales desacuerdos políticos en el Reino Unido a través de la tenue relación entre Budd y Montague.

Bodyguard se centra en las amenazas gubernamentales y las relaciones interpersonales, lo que la convierte en una serie perfecta después de El agente nocturno. Explora temas como el terrorismo, la guerra, la privacidad y la salud mental. Aunque Bodyguard es una buena opción para los que buscan acción, también se adentra en problemas políticos y se centra en mostrar las dos caras de un argumento a través de sus personajes. De este modo, es una serie importante que educa a la vez que entretiene.

'The Blacklist'

Para quienes busquen una serie de larga duración más centrada en el crimen y los personajes amorales, The Blacklist es una gran opción. La serie de 10 temporadas está protagonizada por James Spader en el papel de un ex agente del gobierno y conocido fugitivo que empieza a trabajar con el FBI para atrapar a su "lista negra" de criminales. Aunque la serie no tiene las raíces políticas más fuertes, sin duda ofrece interesantes argumentos sobre grandes crímenes contra el gobierno y el mundo. En definitiva, tiene un concepto emocionante que se expande a lo largo de 10 temporadas en muchos ámbitos e historias interesantes.