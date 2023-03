Es una realidad, nos gustan las ficciones de acción. El consumo de este género en cines y plataformas está avalado por las cifras de taquilla de sagas de agentes secretos y carreras trepidantes de coches y por los anhelados ránkings de producciones más vistas en los proveedores de streaming. Pero la expectación aumenta si, además de prometer una historia atractiva con misterios y persecuciones, la ficción está basada en una novela. Este es el caso del último estreno de Netflix, que el jueves 23 de marzo lanza la serie El agente nocturno, que se suma a títulos estrenados como Un nombre de acción, o algunos anunciados como Berlín, FUBAR o Back In Action.

Creada por Shawn Ryan, quien también dirige junto a Seth Gordon, Adam Arkin, Guy Ferland, Ramaa Mosley y Millicent Shelton, El agente nocturno trata de construir un relato solvente, entretenido y dinámico en torno al género policíaco. Aunque quizá peca un poco de sencilla, la adaptación de la novela del mismo título de Matthew Quirk consigue un ritmo ágil y unos personajes con cierta enjundia haciendo de la serie un thriller de acción entretenido.



El agente nocturno: sinopsis, reparto y capítulos de la nueva serie de Netflix

El agente nocturno es una sofisticada historia de intriga y acción sobre un agente del FBI de rango bajo, Peter Sutherland, que trabaja en el sótano de la Casa Blanca, al lado de un teléfono que nunca suena... La línea de Acción Nocturna es un departamento aparentemente no tiene mucho trabajo hasta que una noche recibe una llamada que lo lleva a proteger personalmente a Rose, una experta en ciberseguridad. Lo que no imagina es que su colaboración con ella le conduce hacia una trepidante y peligrosa conspiración que se extiende hasta el mismísimo despacho presidencial. A lo largo de 10 episodios de 45-55 minutos tendremos la oportunidad de ir desgranando el complot junto con el protagonista que, además, le provocará una revisión de su propio pasado.

El reparto está liderado por Gabriel Basso (Perception, Toda la verdad, Super 8), a quien acompañan Luciane Buchanan, Sarah Desjardins, D.B. Woodside, Eve Harlow, Enrique Murciano, Hong Chau, Phoenix Raei, Fola Evans-Akingbola y Christopher Shyer.