El showrunner de El agente nocturno responde sobre la posibilidad de una temporada 2. Actualmente en streaming en Netflix, El agente nocturno está protagonizada por Gabriel Basso en el papel del agente del FBI Peter Sutherland. La serie, basada en la novela homónima de Matthew Quirk, se pone en marcha cuando Peter recibe una llamada telefónica que le sumerge en una conspiración. Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, D. B. Woodside y el nominado al Oscar Hong Chau también son los protagonistas.

En una entrevista con Deadline, el creador y showrunner de El agente nocturno, Shawn Ryan, fue preguntado sobre la posibilidad de una temporada 2, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un libro que continúe la serie de Netflix. Ryan comienza su respuesta sin rodeos, explicando que el equipo de guionistas no empezará a preocuparse por una segunda entrega hasta que la decisión no la tome oficialmente Netflix. Pero a medida que avanza en su respuesta, Ryan detalla algunas ideas potenciales y preguntas importantes que necesitan respuesta. La puedes leer a continuación:

"Hasta que no se confirme una segunda temporada, a los guionistas y a mí no nos pagan por pensar en ello hasta que se haga oficial de alguna manera. Ciertamente tengo algunas ideas; probablemente quiera guardármelas para mí hasta que llegue el momento. Lo que sí te diré es que el planteamiento inicial de esta serie que vendimos a Netflix era que cada temporada contaría su propia historia, en su mayor parte autoconclusiva, con un principio, un nudo y un desenlace, y que las futuras temporadas incluirían a algunos, pero no a la mayoría, de los personajes que vimos en la temporada anterior.

Ese era el plan original; creo que sigue siendo un plan bastante sólido. Para mí era importante. No quiero contar esta historia concreta a lo largo de cinco temporadas, quiero contar esta historia concreta en una temporada y dar cierta satisfacción a los espectadores de ver cómo acaban las cosas. Se enteran de la verdad sobre el padre de Peter, se enteran de la conspiración. Se puede sentir una sensación de finalización. Si tenemos el éxito suficiente para que Netflix quiera más temporadas, creo que habría un mundo completamente nuevo en el que veríamos un número limitado de personajes de esta temporada actual. Pero eso es algo que tendría que sentarme con los guionistas y tenerlo todo pensado.

Realmente me encantan las preguntas sobre las que necesitamos respuesta: ¿Qué significa que Peter sea un agente nocturno? ¿A dónde va? Ahora que Rose va a volver a California para intentar reiniciar su carrera tecnológica, ¿dónde deja eso a Peter y Rose? Creo que todas estas son preguntas que nos encantaría responder en una posible segunda temporada, y espero que tengamos la oportunidad de hacerlo".

Por qué es probable la temporada 2 de 'El agente nocturno'

Entre la avalancha de thrillers conspirativos, con o sin tintes políticos, que se estrenan habitualmente en Netflix y otros servicios de streaming, El agente nocturno destaca por sus buenas críticas. La serie ha sido elogiada por saber desplegar los tropos más comúnmente vinculados al género, desde traiciones a revelaciones inesperadas. No es de extrañar dado el pedigrí de Ryan, que ha trabajado en series policíacas tan diversas como The Shield y Terriers, pero la buena acogida es un factor a tener en cuenta junto con la audiencia esperada.

El agente nocturno se estrenó el 23 de marzo, lo que significa que aún no ha tenido la oportunidad de acumular espectadores semanales. Pero teniendo en cuenta el rendimiento de series de suspense anteriores, es posible que El agente nocturno pase varias semanas en el Top 10 de las listas de éxitos.