Muchas series se estrenan cada mes pero pocas enganchan realmente a los espectadores tanto como para que estén dispuestos a ver una temporada tras otras hasta alcanzar diez tandas, nada menos. Ese es precisamente el triunfo de The Blacklist, la ficción protagonizada por el actor James Spader que se ha estrenado durante una década en Movistar Plus+ y ahora está a punto de alcanzar su final. Es hora de decir adiós, pero todavía queda una larga aventura por delante.



El 27 de febrero llega a Movistar Plus+ la décima y última temporada de The Blacklist, primero en versión original con subtítulos (V.O.S.E) y, para quienes prefieran esperar a la versión dual (doblada al español) podrán verla a partir del próximo 10 de marzo.

The Blacklist: sinopsis y reparto de la temporada 10 y final de la serie en Movistar Plus+

Tras los acontecimientos de la temporada 9 de The Blacklist, los 22 nuevos episodios arrancan con Reddington en el punto de mira: los que en su día fueron los mayores aliados de su imperio criminal ahora saben que colaboró con el FBI para capturarlos y lo quieren muerto. Después de descubrir quién estuvo detrás del asesinato de Elizabeth y encargarse de que una traición así no vuelva a repetirse, Reddington por fin puede disfrutar de un tiempo de paz hasta que Wujing, uno de los primeros y más escurridizos criminales que ayudó a capturar, conoce la verdad y se propone dar con él para liquidarlo. Y no lo hará solo: Wujing cuenta con una nueva lista negra de criminales que estarán encantados de colaborar con él para acabar con el hombre que los metió entre rejas. ¿Podrá mantener de su lado al equipo del FBI liderado por Harold para protegerlo de quienes ahora lo quieren muerto? ¿Será la hora de que Raymond Reddington se quede sin aliados y empiece a pagar las consecuencias de su doble vida?

Esta temporada, de nuevo sin Megan Boone (The Underground Railroad, Blue Bloods, Caso abierto), se incorpora la actriz Anya Banerjee (Auckward Love) en el papel de Siya Malik, hija de Meera Malik, la agente de la CIA que apareció en la primera temporada y fue asesinada. Siya llega al equipo de fuerzas especiales de Harold en busca de respuestas sobre el asesinato de su madre. Continúan James Spader (Boston Legal, El abogado), Diego Klattenhoff (Homeland, 24, Smallville) y Laila Robins (The Boys, Mr. Mercedes).

The Blacklist está creada por Jon Bokenkamp (The Call, Seduciendo a un extraño) y producida por John Eisendrath (Alias) y John Davis (Depredador, Yo, Robot, Chronicle).