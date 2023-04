Richard Armitage dejó poco a la imaginación al desnudarse en una escena de la serie de Netflix Obsesión. El actor, de 51 años, interpreta a William en la serie, un cirujano que comienza un romance con la prometida de su hijo, Anna (Charlie Murphy).

Richard se desnuda por completo en este thriller erótico en el que su personaje, Will, y Anna mantienen una relación ilícita a espaldas de su hijo Jay. A lo largo de la serie, Will se obsesiona gradualmente con Anna y ambos mantienen una relación BDSM. En una escena picante, Anna le dice a Will que ella tiene todo el control cuando están con la familia o en público, pero que él puede tomar la iniciativa cuando están solos.

Netflix

"Arrodíllate y me entregaré a ti", le dice en una escena. En otra escena pervertida, Will se registra en la misma habitación de hotel en la que Anna y su hijo Jay se alojaron la noche anterior y se monta sobre una almohada que huele a ella. Sin duda, una de las mejores series eróticas.

'Obsesión': la serie más caliente de Netflix

La serie erótica de Netflix es una nueva adaptación de la novela erótica Damage, que se convirtió en una exitosa película de 1992 con Jeremy Irons y Juliette Binoche, y que la crítica calificó como "lo más sexista de la televisión este año". En una entrevista concedida a Weekend Magazine, Richard admitió que no tiene previsto volver a ver la serie.

"No la volveré a ver. No me gusta ver la mayoría de las cosas que he hecho y ésta fue bastante intensa... intensa de una manera brillante. Me quedo con un buen recuerdo de lo que hicimos".

Ana Blumenkron

La estrella también bromeó diciendo que no esperaba estar haciendo escenas de desnudos a su edad, añadiendo: "Sí, es irónico, pensé que cuando cumpliera 50 años ya no tendría que quitarme la camiseta".

"Cuando se lo comenté a los productores de Obsesión, me dijeron: 'No queremos que se quite sólo la camiseta... ¡queremos que te la quites toda! Pero esta historia trata de psicología sexual, una trampa en la que la gente se ve atrapada. Me pareció interesante, una exploración de la psicología a través del vocabulario físico".