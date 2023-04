Los responsables de proyectos de Netflix demuestran mes a mes tener un olfato excelente para localizar guiones atractivos que, una vez pasen a imagen, atraparán sin remedio a sus suscriptores. En este campo, sin duda, hay un filón inagotable de historias, los libros, y por eso su nuevo estreno se suma a las múltiples adaptaciones literarias que ya figuran en el catálogo de la plataforma. Se trata de Obsesión, la miniserie británica basada en la novela Damage de Josephine Hart, que llega el jueves 13 de abril.

La ficción de Netflix es una versión moderna de esta obra de 1991 pero no es la primera que ha visto la luz en la pantalla. En 1992 se estrenó Herida, la película dirigida por Louis Malle y protagonizada por Jeremy Irons, Juliette Binoche y Rupert Graves que en inglés respetaba el título original de la novela de Hart. Sin embargo, sí es la primera vez que la vemos adaptada en formato capitular.

Obsesión: ​sinopsis y reparto de la serie en clave de thriller erótico de Netflix

William Farrow, un prestigioso cirujano londinense arriesga su matrimonio, su familia y su reputación cuando inicia un intenso y pasional idilio con la prometida de su hijo Jay, Anna Barton. El problema es que la atracción da paso al amor, y eso complica las cosas. Anna pone todo su empeño en mantener ambas relaciones, sin que se destape su secreto pero tratando de conservar lo que tiene con Jay, pero la verdad siempre sale a la luz y alguien saldrá lastimado.



La versión original de la novela el protagonista ni siquiera tiene un nombre, y su hijo, en lugar de Jay aparece como Martyn, aunque la identidad de Anna, su amante, sí es respetada. Sin embargo, en la película de 1992 el personaje que en la serie figura como William fue rebautizado como el doctor Stephen Fleming.

Precisamente, ese papel es el que asume Richard Armitage (El Hobbit, Quédate a mi lado, La piel del tambor), quien junto a Charlie Murphy (Peaky Blinders, Northmen, El extranjero) como Anna, que protagoniza este drama erótico que combina secuencias muy sensuales con una trama de suspense. La historia se aferra durante 4 episodios al encanto de lo prohibido, tanto por la necesidad de ocultar el romance por los protagonistas y la perspectiva destructiva que podría acarrear que se descubra, al morbo que añade para los amantes precisamente que sus encuentros tengan que ser secretos.

Además de Armitage y Murphy, también participan en Obsesión Indira Varma (Juego de Tronos, Obi-Wan Kenobi), Rish Shah (Years and Years, Ms. Marvel), Pippa Bennett-Warner (Roadkill, Harlots).