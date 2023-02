'Orange Is the New Black'

Orange Is the New Black cambió la programación de series originales de Netflix, pero también la narrativa feminista inclusiva, siguiendo las diversas vidas de las mujeres en una prisión de mínima seguridad. Con mujeres de todas las edades, razas y sexualidades, Orange Is the New Black se hizo un hueco para poner de relieve las historias que normalmente no se cuentan en televisión, y la convirtió en una serie imprescindible con un elenco de interpretaciones impresionante, narraciones muy bien elaboradas que son tan apasionantes como a menudo desgarradoras, y una buena dosis de los clásicos momentos sexuales de las cadenas de cable.