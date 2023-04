La naturaleza del proyecto emprendido por Astrid y su padre era tal que la posibilidad de que fracasara era bastante alta en la serie de Netflix. Desde el final de la primera temporada de Bienvenidos a Edén, Astrid ha intentado establecer contacto con seres extraterrestres y localizar otro planeta que pudiera albergar vida, pero su búsqueda del Nuevo Edén no la ha llevado a ninguna parte. Era una mujer ambiciosa y disponía de recursos para financiar todo el proyecto, ya que Erick estaba a su lado, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era tarea fácil encontrar vida fuera de nuestra galaxia e intentar comunicarse con ellos. Con sus discursos motivadores, intentaba infundir esperanza a los habitantes de su asentamiento de que algún día abandonarían el planeta Tierra y se asentarían en otro planeta de otra galaxia, pero hasta la segunda temporada no tenía ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones y demostrara a su comunidad que no estaba inventando mentiras.

En la temporada 2 de Bienvenidos a Edén, vimos que, aparte de su misión principal, Astrid tenía que enfrentarse a muchos otros retos en su vida personal y profesional. La gente había empezado a cuestionar su autoridad y sus intenciones. Astrid sabía que no sólo tenía que reprimir a esos rebeldes, sino también asegurarse de que la gente no perdiera la fe en la idea que ella intentaba defender. Astrid también se enfrentaba a muchos problemas en su vida conyugal, y había empezado a notar que Erick se sentía demasiado atraído por África. Erick y Astrid llegaron a un acuerdo por el que decidieron que no impedirían que el otro mantuviera una relación física con una tercera persona, siempre y cuando pudieran darse prioridad el uno al otro y mantener la misma conexión emocional que antes.

Astrid se sintió abandonada cuando Erick le pidió que se dirigiera sola a los residentes. Astrid no había sido capaz de establecer ningún tipo de conexión con los seres extraterrestres, y se estaba poniendo nerviosa al no saber qué hacer ni cómo enfrentarse a la multitud que esperaba que diera las buenas noticias. Astrid se creía la madre del clan, aunque sus acciones a menudo no se alineaban con la imagen que quería crearse. Hacia el final de la temporada 2, cuando los detectives llegaron a la isla, todo el mundo se quedó un poco desconcertado, pero Astrid estaba segura de que podría manejar la situación y controlarla. Así que vamos a intentar especular sobre cómo será la temporada 3 de Bienvenidos a Edén.

'Bienvenidos a Edén': fecha de estreno de la temporada 3

Los seguidores de Bienvenidos a Edén no deben perder la esperanza. La serie fue sin duda lo suficientemente popular como para una segunda temporada. También hay un final con cliffhanger y un montón de hilos sueltos al final de la segunda temporada, por lo que parece que los guionistas de la serie están anticipando otra temporada, pero como de costumbre, todo se reducirá a los números.

'Bienvenidos a Edén' Temporada 3: argumento

En la futura temporada 3, Astrid probablemente se enterará de cómo Som y Danae la han manipulado. Los espectadores podrían conocer por fin la verdad sobre Nuevo Edén y si se trata de un mundo real. El final de la segunda temporada también revela que África (Belinda Peregrín) está embarazada de Erick. Dado que Astrid no puede tener un hijo propio, esto suena a impacto en su relación con Erick.