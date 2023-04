Inspirada en un suceso real, en el que el creador Lee Sung Jin fue gritado por un compañero de carretera, Bronca, la serie de Netflix, narra el peligro en constante evolución que surge de la ira reprimida y el rencor. La serie gira más en torno a los sentimientos de los protagonistas. Por supuesto, hay travesuras por ambas partes, múltiples intentos de imponer su dominio sobre el otro y sabotajes que tienen graves consecuencias, pero la serie es mucho más matizada y analítica cuando explora sus luchas individuales y el terreno común que inesperadamente encuentran el uno con el otro. La catarsis que experimentan cuando se incitan mutuamente no hace sino complicar su situación, pero Sung Jin, creador, director y guionista de la serie, consigue captar la esencia de estas emociones crudas y sin filtro de una forma tan cautivadora que el público no puede evitar querer ver más.

Netflix

'Bronca': reparto y personajes de la serie de Netflix

Bronca sigue a dos estadounidenses de origen asiático que no podrían ser más diferentes. Danny Cho (Steven Yeun) es un contratista en apuros que pretende triunfar y ayudar a reunir a su familia tras un golpe financiero. Amy Lau (Ali Wong) es una empresaria de éxito cuya pintoresca vida se desmorona poco a poco a medida que asciende en la escala socioeconómica. Rodeada de sus costosas pertenencias, una estética hogareña moderna en tonos beige y marrón y un atractivo padre que se queda en casa, Amy lleva dentro un lado oscuro. Danny se encuentra en el lado opuesto del espectro socioeconómico: los clientes lo dejan de lado, su hermano pequeño le falta al respeto y, en general, lucha por mantenerse a flote mientras intenta salir adelante viviendo en un motel. Las vidas de Danny y Amy cambian para siempre cuando una situación aparentemente inofensiva en un aparcamiento se convierte rápidamente en el incidente de violencia vial del siglo.

Bronca es un proyecto que puede vivir de una buena escritura y dirección, pero su naturaleza cautivadora se perdería si no fuera por las sólidas interpretaciones de Steven Yeun y Ali Wong. Yeun no es ajeno a los proyectos cargados de emoción, especialmente los que siguen a un joven coreano que lucha por su sueño americano. A diferencia de su elogiada, controlada y matizada interpretación de Jacob Yi en Minari, de Lee Isaac Chung, su interpretación de Danny Cho es un huracán. Es tan cautivadora como triste y angustiosa.

Netflix

Danny es un personaje desastroso cuyo carácter bonachón cambia irremediablemente cuando su situación económica empeora. Su ira y sus miedos van minando su brújula moral, corrompiéndolo poco a poco desde dentro. La presión de su situación erosiona su optimismo y su genuino deseo de triunfar de la manera correcta. Este incidente en la carretera cataliza una espiral descendente que Danny nunca habría esperado. La interpretación de Yeun supone un reto en muchos sentidos, ya que tiene la tarea de interpretar a alguien patético pero entrañable. A medida que pasa el tiempo, Danny va evolucionando de una forma que puede ser difícil de querer. Yeun despliega todo su arsenal de habilidades y se mete en la piel de un personaje ferozmente dinámico y complicado, diferente a todo lo que ha interpretado antes.

Ali Wong, por su parte, interpreta un personaje que tiene matices de otros que ha interpretado anteriormente. Amy no es muy distinta de Sasha Tran en Always Be My Maybe. Sin embargo, Amy es mucho más problemática. Amy está desesperada por sobresalir y tener éxito, ya que viene de orígenes humildes, a diferencia de su marido, que sólo ha conocido la riqueza y el privilegio. Su deseo de vender su empresa para estar con su hija lo consume todo, hasta que su encuentro con Danny desata un cúmulo de emociones reprimidas que inevitablemente sacudirán su prístino mundo. Wong es oscuramente divertida, ya que su inclinación natural es la comedia. Pero la profundidad de sus emociones y su increíble registro hablan de una habilidad y un talento que no han sido explotados antes. La pelea entre Danny y Amy actúa como una especie de renacimiento de los personajes, ya que no son las mismas personas que eran antes del "incidente", y la serie tiene un efecto similar en Wong.

Netflix

'Bronca': crítica de la serie de Netflix

La serie, de diez episodios, es un viaje salvaje que pone a prueba a los actores a la hora de expresar la amplia y complicada gama de emociones humanas. Por suerte, no están solos; el equipo creativo reunido ha trabajado horas extras para ofrecer una serie estresante, intensa, a veces divertida y siempre cambiante. Bronca cuenta con tres directores, Hikari, Jake Schreier y Lee Sung Jin.

La escritura es aguda y precisa, y las interpretaciones la elevan exponencialmente. Los personajes que orbitan en torno a Danny y Amy son muy distintos y ofrecen capas de sus experiencias personales al tiempo que son personajes relativamente tridimensionales y convincentes por derecho propio. La excepción es Maria Bello, que interpreta a una mujer rica con una manía de señorear a Amy y a su familia política. Ashley Park, Joseph Lee, Justin H. Min y Young Mazino son dignos de elogio, ya que sus personajes amplían las historias de Danny y Amy y exploran otras facetas de la experiencia asiático-americana.