Cuando Netflix anunció la adaptación de la saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, todos los fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía empezaron a generar expectativas, más aún al saber que el héroe lo interpretaría Henry Cavill. Cuatro años después la serie tiene hasta un spin off (The Witcher: el origen de la sangre) detrás a hordas de fanes deseosos de ver la temporada 3 de The Wicher, que se estrena este 2023.

En esta nueva temporada, monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras Geralt luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deberán luchar al límite o se arriesgarán a perderlo todo para siempre.

La tercera temporada de The Witcher vuelve a estar protagonizada por Henry Cavill, aunque será su última tanda interpretando al héroe, que pasará el testigo a Liam Hemsworth. Junto a él repiten Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Princesa Cirilla de Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir) y Mimî M Khayisa (Fringilla) entre muchos otros.

The Witcher: fecha de estreno de la temporada 3 en Netflix

En diciembre de 2021 pudimos ver los capítulos de la segunda temporada de The Witcher, que nos dejó con los dientes largos de cara a una nueva tanda. Un año y medio más tarde, por fin podremos resolver las incógnitas de los últimos episodios, ya que la tercera temporada podrá verse en Netflix el próximo verano, aunque toca puntualizar, porque esta tanda se estrenará en dos partes. El volumen 1 incluirá los episodios 1-5 y se estrenará el 29 de junio y el volumen 2 incluirá los episodios 6-8 y verá la luz el 27 de julio.

De hecho ya podemos disfrutar del primer avance de la tercera temporada, desde el tráiler a las primeras imágenes, creada por Lauren Schmidt Hissrich y producida por ella junto a Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski y Jarek Sawko), Hivemind Content (Jason Brown y Sean Daniel), Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov y Sasha Harris.