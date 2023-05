Después de más de una década desde su última aparición en la serie, Sean Bean comparte su opinión sobre un posible regreso a Juego de Tronos. Bean protagonizó la gigantesca serie fantástica de HBO como Ned Stark, visto en la primera temporada como el señor de Invernalia y presentado como un personaje principal con la intención de evitar el drama político de Desembarco del Rey, sólo para ser arrastrado y ponerse a sí mismo y a su familia en peligro cuando se involucra en la procesión real. El sádico Joffrey Baratheon lo mata de forma sorprendente al final de la primera temporada.

Durante una entrevista con Screen Rant, Sean Bean se sinceró sobre su posible regreso a Juego de Tronos. Tras confesar que aún no ha visto la precuela, La casa del dragón, el actor confirmó que estaría interesado en volver a interpretar a Ned Stark si se presentara la oportunidad. "No sé si volvería a incorporarse. No estoy muy al tanto de lo que sigue, he oído que es muy buena, voy a intentar verla. Pero sí, siempre es agradable pensar que has podido participar de alguna manera en una serie tan grande, algo que se ha convertido en mundial. No creo que en aquel momento supiéramos lo grande que iba a ser El Señor de los Anillos, y lo mismo ocurrió con Juego de Tronos. Si me lo vuelven a pedir, estaría bien participar de alguna manera".

Cómo podría volver Ned Stark a 'Juego de Tronos'

Los que conozcan la novela original de George R.R. Martin habrán visto lo que estaba escrito, pero para el público que llegó a Juego de Tronos por primera vez, la muerte de Ned al final de la primera temporada resultó algo chocante, teniendo en cuenta que había sido un personaje principal durante la mayor parte de la temporada. Por otro lado, algunos fans del actor se habían preparado en broma para su muerte, dado que Bean ya tenía una infame reputación de morir con frecuencia en películas y series de televisión.

Aunque su muerte no supuso el final de la etapa de Ned en Juego de Tronos, ya que en las temporadas 6 y 7 Sebastian Croft y Robert Aramayo interpretaron a versiones más jóvenes del personaje, la oportunidad para la encarnación de Bean del personaje parece relativamente mínima. La novela de 1996 de Juego de Tronos ofrecía mucha historia de Ned, pero buena parte de ella fue adaptada durante la etapa de Croft y Aramayo en la serie, salvo su participación en la derrota de la Rebelión Greyjoy, en la que tenía unos 20 años.

El único camino claro para el posible regreso de Bean a Juego de Tronos es también uno de los más arriesgados para la franquicia, que consistiría en crear material nuevo que no estuviera en los libros. Las dos últimas temporadas de la serie de HBO fueron criticadas por sus fans por esta divergencia, mientras que La casa del dragón obtuvo mejores críticas cuando Martin se asoció con el showrunner Ryan Condal para adaptar adecuadamente su novela Fuego y sangre. Sin embargo, como Martin sigue trabajando en las esperadas Vientos de invierno y Un sueño de primavera, es posible que el autor encuentre la manera de hacerlo realidad.