El remake confirmado de Harry Potter, que tendrá un presupuesto altísimo, traerá de vuelta al público al castillo de Hogwarts, pero tendrá que superar algunos obstáculos relacionados con el decorado. Las películas originales de Harry Potter se han convertido en un elemento básico de la cultura popular, e incluso aquellos que no se consideran fans reconocerán probablemente el famoso castillo mágico. Se han impreso innumerables recuerdos con torres y torreones, y el parque temático Wizarding World of Harry Potter tiene una réplica impresionante. Por supuesto, esto crea un problema si el remake de HBO desea introducir algunos cambios en el decorado tradicional.

El remake de las películas de Harry Potter ha sido confirmado por HBO, que promete una adaptación "fiel a los libros". Esto significará una temporada entera dedicada a cada uno de los libros de J.K. Rowling, es decir, mucho más tiempo para explorar los aspectos del mundo de los magos que se omitieron en las películas. Esto también debería permitir al público ver partes del castillo de Hogwarts que hasta ahora se habían descuidado, como las cocinas, las aulas adicionales, los pasadizos secretos y mucho más. Sin embargo, esto significará que habrá que modificar el memorable decorado de las películas de Harry Potter.

El tradicional decorado del castillo de Hogwarts es un problema para el remake de HBO

El decorado de Hogwarts visto en las películas de Harry Potter es lo que la mayoría de los fans imaginan cuando piensan en la escuela de magos. El antiguo edificio descrito en los libros fue magistralmente llevado a la pantalla en la película Harry Potter y la piedra filosofal de 2001, y sería difícil para los fans sustituir esta imagen por un nuevo decorado. Sin embargo, es probable que el remake de Harry Potter de HBO quiera aportar algo nuevo a la pantalla para diferenciarse. Además, el decorado tradicional de la película era bastante limitado -sólo mostraba un número selecto de lugares de Hogwarts- y una adaptación fiel al libro requerirá algo más.

Esto podría ser un problema por varias razones. Es probable que los fans se resistan a demasiados cambios, y es vital que Hogwarts siga siendo reconocible. Además, un decorado totalmente nuevo haría innecesarios todos los recuerdos del pasado y gran parte del parque temático del Wizarding World of Harry Potter, lo que sería muy costoso. Por lo tanto, HBO tendrá que tener cuidado con los cambios de decorado y encontrar un equilibrio entre lo que los fans ya conocen y lo nuevo que pueden contemplar. Afortunadamente, la franquicia de Harry Potter ya ha proporcionado un gran comienzo en este sentido.

El remake de Harry Potter puede usar el diseño del castillo de 'Hogwarts Legacy'

El videojuego Hogwarts Legacy se enfrentó a un problema similar al del próximo remake de Harry Potter. Aunque el decorado de las películas es muy querido, su escala era mucho menor que la del castillo descrito en los libros. Si los jugadores querían tener un mundo abierto que explorar como si realmente estuvieran en el colegio, tendrían que crear habitaciones, torres, escaleras y pasadizos enteros que no se habían visto en las películas. Además, habría que hacer algunos cambios en los lugares conocidos de las películas para que fueran más fieles a los libros.

Este problema se abordó con sumo cuidado, y el resultado fue algo realmente espectacular. Hogwarts Legacy proporcionó a sus jugadores un castillo que se parecía mucho al que habían pasado años viendo maniobrar a Harry, Ron y Hermione en las películas, al tiempo que incluía algunos de los lugares favoritos de los libros. Incluía las paredes, suelos y techos de piedra beige habituales en los pasillos de las películas, a la vez que añadía cámaras enteras con suelos de mármol y tapices de colores. Hogwarts se hizo mucho más amplio sin dejar de resultar cómodo y familiar.

Los cambios introducidos por el videojuego en el colegio de Harry Potter tuvieron una gran aceptación. Fue una transición perfecta, lo que significa que el remake de HBO ya tiene el trabajo hecho. El diseño del castillo ya ha sido establecido y aceptado por los fans, así que todo lo que tiene que hacer la serie de televisión es recrearlo (quizá a una escala ligeramente menor) y llenarlo con su nuevo reparto. Esto significará un mundo cohesionado en el que el público se sentirá como en casa.