Cada cierto tiempo una serie o película sorprenden especialmente porque nos descubren una historia real que desconocíamos. Desde relatos de superación hasta los casos criminales más retorcidos y eso es lo que aporta uno de los últimos títulos que se han incorporado a Netflix: La enfermera.

Esta serie escandinava (danesa) de 4 episodios pretende mostrar, de forma ficcionada, los hechos reales que relata el libro The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial, escrito por Kristian Corfixen. La producción, que corre a cargo de los responsables de El caso Hartung, se estrenó el pasado 27 de abril y desde entonces figura en el Top 10 de la plataforma. Os contamos en qué consiste el caso real que en la serie interpretan Josephine Park (The Rain) y Fanny Louise Bernth (Algo en que creer).

La enfermera: el inquietante caso real de la historia criminal de Netflix

Una enfermera recién llegada a un hospital empieza a sospechar que su compañera podría estar implicada en las muertes de varios pacientes. Y, según los documentos del caso, eso es exactamente lo que pasó. La enfermera en cuestión era Christina Aistrup Hansen, una mujer que acabó siendo condenada a 12 años por tres asesinatos y un cuarto intento de homicidio en el Hospital Nykøbing Falster, en Dinamarca.

Esto nos recuerda de forma muy directa a una trama no muy distinta, la de El ángel de la muerte, la película de Netflix protagonizada por Eddie Redmayne y Jessica Chastain que nos estremeció en octubre de 2022. Y lo cierto es que el parecido es tremendo (por atroz), ya el modus operandi de Christina Aistrup se basaba en la administración de dosis letales de morfina y diazepam a sus pacientes más vulnerables, una maniobra replicada por Charlie Cullen, el enfermero condenado en el caso de la película mencionada.