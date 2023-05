La adaptación de The Last Of Us de HBO ha suspendido las audiciones para la temporada 2 debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de América (WGA). Según Variety, fuentes cercanas a la producción de la serie han confirmado que la serie había comenzado los preparativos para su proceso de casting, pero han decidido detener las operaciones a principios de esta semana.

Otras fuentes dijeron al medio que a los actores que se presentaban a las audiciones para la temporada 2 se les dijo que leyeran líneas directamente de The Last Of Us Part II, el juego de PlayStation de 2020 en el que se basará la segunda temporada de la serie de HBO. A principios de este año, los cocreadores Neil Druckmann y Craig Mazin revelaron que la segunda temporada se adaptará en "más de una temporada" de televisión, con una producción aún mayor que la primera.

HBO

La serie se ha visto afectada por las huelgas

Variety también informa de que, aunque continuarán las huelgas, la producción espera empezar a rodar en Vancouver a principios del año que viene. Además, se ha informado de que Mazin ha sido visto en las huelgas y actualmente no está involucrado en ningún trabajo de escritura, producción o casting para la segunda temporada debido a la huelga. Druckmann tampoco está trabajando en la segunda temporada.

La serie, que se estrenó a principios de año, está basada en el juego de Naughty Dog del mismo nombre. Joel (Pedro Pascal), un hombre que intenta sobrevivir en este mundo, y Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años que podría ser la última esperanza de la humanidad. Otras series y películas que se han visto afectadas por la huelga son Stranger Things, Blade, Daredevil: Born Again, Yellowjackets, Abbott Elementary y muchas más.