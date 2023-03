La segunda temporada de The Last of Us contará con más infectados, prometen los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann. El último triunfo de HBO en la noche del domingo se presentó como una adaptación televisiva de un videojuego sobre la supervivencia en el apocalipsis zombi. Sin embargo, aunque The Last of Us ofreció un montón de caos zombi durante su aclamada primera temporada, algunos sectores la criticaron por su falta de acción, ya que la serie optó por centrarse sobre todo en los personajes.

Mientras los fans se preparan para la larga espera hasta la temporada 2 de The Last of Us, los creadores Mazin y Druckmann han respondido a las preocupaciones sobre la falta de acción con los infectados durante la primera temporada, y han insinuado que esto se rectificará en la segunda.

HBO

"A veces tuvimos que tomar decisiones sobre cómo queríamos presentar a los infectados. Diré que, aunque nos dieron luz verde para una temporada de televisión, Neil y yo pensamos que no podíamos hacer una temporada de televisión sin tener en cuenta lo que vendría después. Hay más 'The Last of Us' por venir, y creo que el equilibrio no es siempre dentro de un episodio, o incluso episodio a episodio, sino temporada a temporada. Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante, y quizá de distintos tipos. Pero dentro de los episodios en los que nos centramos, creo que, en última instancia, hicimos hincapié en el poder de las relaciones y en tratar de encontrar significado a los momentos de acción, por lo que puede haber menos acción de la que algunos querían, porque no podíamos encontrar significado a gran parte de ella, o porque nos preocupaba que fuera repetitiva. Al fin y al cabo, no se está jugando, se está viendo, y aunque a mucha gente le gusta ver el juego, tiene que estar un poco más centrado y tener un propósito cuando lo emitimos por televisión".

'The Last Of Us' Temporada 2: reparto

HBO

Craig Mazin revela que la temporada 2 de The Last of Us va a contar con Bella Ramsey, la actriz de Ellie, a pesar del salto temporal de la historia. La primera temporada de la serie de HBO adaptó en gran medida los acontecimientos del juego original, siguiendo al Joel de Pedro Pascal y a Ellie en su viaje a través de una América postapocalíptica para llegar a un grupo de supervivientes que podrían utilizar la inmunidad de esta última como antídoto.

Mientras exploraban la adaptación de la segunda temporada a los acontecimientos del segundo juego, que incluía un salto temporal de cinco años, el dúo creativo aseguró que la actriz de Ellie, Bella Ramsey, no sería reemplazada para la temporada en desarrollo, explicando su importancia para el personaje clave de cara al futuro.

'The Last Of Us' Temporada 2: fecha de estreno

HBO

Aún no se sabe cuándo llegará la temporada 2 de The Last of Us, pero sí que está en camino. Teniendo en cuenta el calendario de producción de HBO para algunas de sus otras grandes series, no deberíamos esperar necesariamente el habitual descanso televisivo de solo un año entre temporadas de The Last of Us, lo que probablemente lleve la fecha de estreno de la segunda temporada a 2025 o incluso más tarde.

A pesar del éxito, HBO aún no ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us. Pedro Pascal insinuó que la segunda temporada de The Last of Us podría empezar a rodarse este mismo año, señalando en una entrevista con Collider que "hay una posibilidad, sí" cuando se le preguntó si la producción podría empezar pronto. Sin embargo, HBO se ha tomado largas pausas en sus series de éxito en el pasado, por lo que es probable que 2024-2025 sea la fecha más temprana en la que veamos el estreno de la temporada 2 de The Last of Us en HBO.