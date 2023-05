Un teaser de la temporada 2 de The Last of Us ha insinuado que la serie podría saltarse una de las escenas más significativas del juego. La segunda temporada de The Last of Us de HBO adaptará el segundo juego de la serie, The Last of Us Parte II, polémico por su historia y algunas de sus revelaciones más importantes. Aunque la primera temporada de The Last of Us fue increíblemente fiel al material original, parece que la segunda podría ser diferente, ya que los materiales promocionales insinúan que podría eliminarse una gran escena.

La serie de HBO The Last of Us está basada en el juego de 2013 del mismo nombre, y cuenta la historia de Joel y Ellie mientras atraviesan un mundo infestado de zombis en un intento de curar el virus Cordyceps. Debido al inmenso éxito de la serie, rápidamente se dio luz verde a una segunda temporada tras el final de la serie, basada en la controvertida secuela The Last of Us Parte II.

¡ATENCIÓN SPOILERS! El juego ha sido objeto de un gran debate desde su lanzamiento, ya que mata a Joel y más tarde hace que el jugador controle a su asesina, Abby. Aunque lo más probable es que la segunda temporada cuente esta historia, podría cambiar significativamente la representación de la muerte de Joel.

El teaser de la temporada 2 de 'The Last Of Us' insinúa un salto temporal

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

El showrunner Neil Druckmann ha adelantado la llegada de Abby a la segunda temporada de The Last of Us en un post de Instagram en el que muestra el primer póster de la segunda temporada de la serie de HBO. En el póster se ve el brazo de Abby agarrando un martillo delante de un bosque con varios coches en llamas. Se trata de una clara referencia a la secuencia de Abby en el bosque, que tiene lugar después de haber matado a Joel en The Last of Us Parte II.

Utilizar la secuencia del bosque para anunciar la segunda temporada de The Last of Us es una elección extraña, ya que dista mucho de ser la escena más emblemática del juego. Sin embargo, tendría sentido si la segunda temporada se saltara la muerte de Joel. Es posible que la segunda temporada de The Last of Us salte directamente a las historias en solitario de Abby, jugando con la línea temporal para que el asesinato de Joel por parte de Abby no se vea hasta mucho más adelante en la temporada.

Por qué tiene sentido un salto temporal en la segunda temporada de 'The Last Of Us'

HBO

Aunque un salto temporal como este puede parecer extraño, en realidad tiene mucho sentido para la segunda temporada de The Last of Us. A los jugadores les costó simpatizar con Abby en The Last of Us Parte II porque mató a Joel en su primera aparición. Sin embargo, el salto temporal en The Last of Us temporada 2 podría solucionar este problema, ya que los espectadores se familiarizarían con Abby antes de saber lo que le hizo a Joel.

Además, saltarse la muerte de Joel añade una capa de misterio a la segunda temporada. La secuencia del bosque dejará claro que Abby ha hecho algo horrible, pero la serie aún no habrá revelado qué es. Retrasar la revelación de la muerte de Joel hasta más adelante en la serie podría suponer un gran giro para los espectadores que no estén familiarizados con el juego, lo que posiblemente permitiría a la segunda temporada de The Last of Us solucionar muchos de los problemas del juego original.