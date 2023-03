Los mejores capítulos de 'The Last Of Us': ordenados de mejor a peor

La serie de HBO Max The Last of Us es la última adaptación de un videojuego, y ha demostrado tener un gran éxito. Esta serie explosivamente popular ambientada en medio de un apocalipsis zombi ha sido puesta en un pedestal por su genial reparto y conmovedora narración.

The Last of Us recorrió un largo camino en su primera temporada. En la pantalla, el Joel de Pedro Pascal y la Ellie de Bella Ramsey emprendieron un viaje brutal -a pie, al volante, a caballo- de Boston a Salt Lake City, y la serie cambió su vida por completo. El drama de Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO también cambió episódicamente, comenzando en modo de crisis apocalíptica y centrándose gradualmente en la relación entre un hombre endurecido y su compañera, a la que poco a poco va queriendo como una hija. Por el camino, se detuvo en una historia de amor gay, un flashback de madurez y un thriller sangriento.

Por mucho que nos gustara The Last of Us, la serie es el equivalente emocional a disputar nueve asaltos en el ring con un boxeador de peso pesado. Nos tuvo contra las cuerdas desde la primera muerte en el episodio 1, y a partir de ahí la adaptación del juego de Naughty Dog de Craig Mazin y Neil Druckmann no hace más que asestar golpe tras golpe tras golpe.

Pero, ¿cuáles son los golpes más duros? ¿Qué momentos nos han dejado más nudos en la garganta? No ha sido fácil. ¿Cómo comparar el comienzo de The Last of Us con su final? Como cualquier viaje por carretera, no es fácil. Pero la serie podría haberse pasado toda la primera temporada basándose en la química de sus protagonistas, y solo lo hizo a veces. En la mayoría de los casos, ofreció episodios memorables que dieron que hablar. Estos son los episodios de la primera temporada de The Last of Us, ordenados peor a mejor.

Cada episodio de la serie parece cosechar elogios tras su estreno, aunque hay que admitir que algunas entregas reciben más críticas que otras. IMDb muestra una clara jerarquía en la recepción de cada episodio, calificando todas las entregas de la serie de televisión The Last of Us hasta el momento.