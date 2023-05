Mucho se habla de la producción europea para plataformas en Netflix o Movistar+, pero nos solemos olvidar que hay muchas ficciones de calidad que llegan a otros catálogos y son realmente interesantes. Por ejemplo, HBO Max no distingue entre productos de distintas naciones ya que el criterio verdaderamente importante está en la trama y su último estreno es, precisamente, una historia atractiva y trepidante que promete atraparnos en el sofá ante nuestro televisor o dispositivo preferido. Spy/Master es la serie procedente de Rumanía que llega a HBO Max el viernes 19 de mayo para regalarnos un thriller de espías en plena Guerra Fría, un tema (el del espionaje) que, de una forma u otra, también ha tocado con ficciones como García o El arma del engaño.

Creado por Adina Adina Sădeanu y Kirsten Peters, este drama de 6 capítulos fue el ganador de una competición nacional de guiones llevada a cabo en Rumanía para HBO y está producido por Proton Cinema y Mobra Films para HBO Max. Spy/Master tuvo su estreno mundial en Berlinale Series dentro del Festival de Cine de Berlín el pasado febrero, y ahora llega a HBO Max con el lanzamiento inicial de los dos primeros episodios para ir seguido de los siguientes cuatro en estreno semanal.



Spy/Master: sinopsis y reparto de la serie de espías de HBO Max

Spy/Master está ambientada en plena Guerra Fría, y narra una semana en la vida del personaje ficticio Victor Godeanu, interpretado por Alec Secăreanu (Tierra de Dios, Ammonite, Happy Valley), la mano derecha y consejero más cercano del dictador rumano Nicolás Ceaușescu. Sin embargo, Godeanu es también un agente secreto del KGB, y tendrá que escapar de Rumanía y de Ceaușescu antes de que su tapadera salte por los aires.

Con una única oportunidad de salir con vida, utilizará un viaje diplomático a Alemania como escapatoria hacia los Estados Unidos. Ayudado por una agente encubierta de la Stasi con quien tuvo una relación romántica en el pasado (Svenja Jung, Deutschland89) y un prometedor agente de la CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu tendrá que evitar al KGB y a los espías de su propio país (Ana Ularu, Emerald City, Los Borgia; y Laurențiu Bănescu), mientras es completamente consciente de que su deserción pone a su familia en riesgo mortal.



Como apunte histórico, cabe aclarar que Nicolás (Nicolae) Ceaușescu existió de verdad. Fue un político comunista rumano que llegó a la presidencia de Rumania y del Consejo de Estado de Rumanía, aunque pronto fue considerado dictador​​ de la República Socialista de Rumania desde 1967 hasta su ejecución en 1989. En Spy/Master está interpretado por Claudiu Bleont (Muerte a Salazar, El mercenario: Absolución). El reparto lo completan Aidan McArdle, Nico Mirallegro, Mido Hamada, Omar El-Saeidi, Brian Caspe y Dan Cade, entre otros.

