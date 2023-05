Es casi cuestión de cultura popular saber de la existencia del famoso caso Watergate. De hecho, para aquellos más jóvenes o que no estén familiarizados con el asunto, siempre se recomienda recurrir al filme Todos los hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976). Pero a veces también es una buena idea restarle algo de seriedad a un asunto tan polémico como resultó el de aquel espionaje al Partido Demócrata, y pasarlo por el filtro del humor. Eso es lo que consigue Los fontaneros de la Casa Blanca (White House Plumbers), la nueva miniserie de HBO Max.

Dirigida y producida por David Mandel (Veep), la ficción, de 5 capítulos, ofrece una retrospectiva que nos lleva a un año antes de que los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein destaparan la trama. Creada, escrita y producida por Alex Gregory y Peter Huyck, nos permite ahondar en todos los acontecimientos que dirigieron a la política norteamericana al punto crítico que alcanzó en 1972.

Los fontaneros de la Casa Blanca: sinopsis y reparto de la serie de HBO Max

Los fontaneros de la Casa Blanca lleva a la audiencia tras bambalinas del escándalo de Watergate cuando los saboteadores políticos de Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson, El hombre de acción, True Detective, Cheers, El triángulo de la tristeza) y G. Gordon Liddy (Justin Theroux, The Leftovers, Maniac, La costa de los mosquitos), derrocan accidentalmente la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger... y sus familias junto con ella. Este drama satírico, que narra las acciones sobre el terreno, comienza en 1971, cuando la Casa Blanca contrata a Hunt y Liddy, ex agentes de la CIA y del FBI, respectivamente, para investigar la filtración de los Documentos del Pentágono.

Después de fracasar hacia arriba, la improbable pareja aterriza en el Comité para la Reelección del Presidente, tramando varias operaciones encubiertas increíbles, incluida la instalación de micrófonos ocultos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate. Demostrando que la historia a veces puede ser más extraña que la ficción, arroja luz sobre la serie de eventos menos conocidos que condujeron a uno de los mayores crímenes políticos de Estados Unidos.

Además de Harrelson y Theroux, el reparto de la serie incluye a Lena Headey (Dorothy Hunt), Judy Greer (Fran Liddy), Domhnall Gleeson (John Dean), Toby Huss (James McCord), Ike Barinholtz (Jeb Magruder), Kathleen Turner (Dita Beard), Kim Coates (Frank Sturgis ), Yul Vazquez (Bernard “Macho” Barker), Alexis Valdés (Felipe De Diego), Nelson Ascencio (Virgilio “Villo” Gonzalez), Tony Plana (Eugenio “Muscolito” Martinez), Zoe Levin (Lisa Hunt), Liam James ( Saint John Hunt), Kiernan Shipka (Kevan Hunt), Tre Ryder (David Hunt), David Krumholtz (William O. Bittman), F. Murray Abraham (Juez Sirica), Rich Sommer (Egil "Bud" Krogh) y John Carroll Lynch (John Mitchell)