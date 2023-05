Los Premios Berlanga al Humor son unos galardones de nueva creación en este 2023 para reconocer los trabajos más meritorios del año en materia de comedia. Conviene discernir que nada tienen que ver con los Premios Berlanga del audiovisual valenciano, que llevan entregándose desde 2018. La coincidencia en el nombre se debe a la determinante impronta que el director dejó en el cine español, aunque el punto que resaltan los nuevos reconocimientos del humor fue el uso del "typical spanish" en sus numerosas comedias.



Por ello, en este primer año de convocatoria, se ha querido establecer un criterio de calidad en diferentes disciplinas ligadas a la comedia. Patrocinado por FlixOlé, este certamen celebró su primera edición el pasado 23 de mayo en el Restaurante Berlanga. No faltaron risas en un acto dedicado a las películas, programas y humoristas que mejor nos lo han hecho pasar en este último año y, entre ellos, si sitúa una de las series más apreciadas por los espectadores: 'La que se avecina'.

'La que se avecina': galardonada como Mejor serie de humor en los I Premios Berlanga

La serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero ('El Pueblo', 'Machos alfa') fue la ficción capitular considerada Mejor serie de humor. Los episodios estrenados en su temporada 13 han llevado a 'La que se avecina' a hacerse con el primer galardón en esta categoría de los recién estrenados premios.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ayer recibimos por #LQSA un BERLANGA. ¿Puede tener mejor nombre un premio de comedia? pic.twitter.com/nrNSzpiPX4 — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) May 23, 2023

Pero esta no ha sido la única producción agraciada en los primeros Premios Berlanga del Humor, pues la Mejor película ha sido 'Padre no hay más que uno 3', 'El Intermedio' se ha distinguido como Mejor Programa de Entretenimiento de televisión y 'Transmite la Ser' en el caso de la radio; 'Todopoderosos' como Mejor Podcast y los Mejores Comediantes del año son Leo Harlem y Martita de Graná.