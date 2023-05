Tras muchos rumores y un anuncio oficial en abril, por fin se ha hecho efectivo el cambio de HBO Max a Max en EE.UU. El servicio combinará las bibliotecas de HBO Max y Discovery+ en un mega servicio de streaming, al igual que la fusión de Warner Bros. y Discovery el año pasado creó una mega empresa de entretenimiento.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Introducing Max. The one to watch for iconic series, award-winning movies, fresh originals, and family favorites. Now streaming. Learn more: https://t.co/C5fiK1WLBu #StreamOnMax pic.twitter.com/AumFixLER6 — Max (@StreamOnMax) May 23, 2023

La buena noticia para ti es que... en realidad no va a cambiar mucho si ya estás abonado a HBO Max. Y además, en España este cambio está planificado para principios de 2024. Aún así, puede que tengas algunas preguntas, como: ¿Voy a tener que pagar más? Y, ¿tengo que conseguir una nueva aplicación para esto?

Por suerte, tenemos las respuestas a tus preguntas, así que sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber sobre Max, el servicio de streaming antes conocido como HBO Max.

HBO Max vs. Max:

¿En qué se diferencia Max de HBO Max?

HBO

¿La respuesta corta? Aparte del nuevo nombre, no hay grandes diferencias. ¿La respuesta más larga? Warner Bros. Discovery anunció que HBO Max se convertiría en Max, para reflejar que combinarán HBO Max con contenidos de la plataforma Discovery+. En esencia, Max no es más que HBO Max en azul con aún más contenido.

Ten por seguro que todos los contenidos de HBO que conoces y adoras seguirán emitiéndose en Max, así que tus visionados anuales de 'Los Soprano' están a salvo y series de HBO como 'The Wire', 'Sexo en Nueva York' y 'Juego de Tronos' seguirán formando parte de la biblioteca de títulos de Max.

¿Qué significa esto para los suscriptores actuales?

Courtesy of Warner Bros. Pictures

Los usuarios de Android, Apple, DIRECTV, LG TV, PlayStation, Samsung TV y Xbox tendrán que descargar una nueva aplicación Max al abrir la aplicación HBO Max por primera vez tras el cambio.

'MAX': precios y suscripciones

Max tiene tres niveles de suscripción: Max Ad-Lite, Max Ad Free y Max Ultimate Ad Free.

El plan Max Ad-Lite cuesta 10 $/mes o 100 $/año y te da acceso a todo lo que hay en el servicio con anuncios limitados, hasta 2 streams simultáneos y resolución 1080p.

Si prefieres hacer streaming sin anuncios, el plan Max Ad Free te da todo lo que tiene el plan Con Anuncios, además de la posibilidad de descargar hasta 30 películas y episodios de TV para verlos sin conexión por 16 $/mes o 150 $/año.

HBO

Estos dos primeros planes son exactamente iguales a los que se ofrecían anteriormente con HBO Max, así que probablemente no tendrás que hacer nada a menos que quieras actualizar tu plan.

El nuevo plan que se ofrece con Max es Ultimate Ad Free, con un precio de 20 $/mes o 200 $/año. Este plan incluye streaming en 4K UHD y Dolby Atmos, si está disponible, 100 descargas sin conexión y la posibilidad de hacer streaming en cuatro dispositivos a la vez.

Más de 1.000 películas y episodios de televisión están incluidos en 4K, es decir, ocho veces más de los que estaban disponibles en HBO Max.