¡Es el fin de HBO Max tal y como lo conocemos! WarnerMedia lanzará la nueva plataforma Max -que combinará HBO Max y Discovery+- en uno o dos meses en EE.UU. En España se prevé que llegue antes de final de año. Max culminará con el fin de HBO Max; sin embargo, Discovery+ seguirá siendo un streamer independiente en América.

Según The New York Times, la compañía revelará sus planes para el nuevo servicio de streaming combinado durante un evento hoy. Se espera que la plataforma combinada incluya una miríada de contenidos de HBO Max y Discovery+.

HBO

El nuevo servicio de streaming costará unos 16 dólares al mes -que es el precio actual sin anuncios de HBO Max- y ofrecerá varios niveles de precios, incluida una suscripción más barata con anuncios. No sabemos qué pasará con la oferta inicial de 4,99 que HBO Max hizo de por vida en España en su lanzamiento, pero todo hace indicar que no podremos mantenerla.

'MAX': Así será la nueva plataforma

HBO

El Times afirma que se espera que los ejecutivos aborden el proceso de migración de los actuales abonados a HBO Max durante el anuncio del miércoles. Julia Alexander, directora de estrategia de Parrot Analytics, declaró al Times que era "escéptica" en cuanto a que la nueva plataforma "vaya a impulsar el nivel de captación de abonados que algunos en Wall Street están buscando". Sin embargo, afirmó que podría ayudar a aumentar el tiempo total que se pasa en la aplicación combinando eventos televisivos semanales -como Succession, The Last of Us y The White Lotus- con los eventos casuales que ofrece Discovery+.

Alexander afirma: "Abres HBO Max una vez a la semana y puede que no lo abras el resto de la semana. Ellos quieren que lo abras dos, tres o cuatro veces por semana".

Discovery+ alberga programas como MILF Manor, Dr. Pimple Popper y Cupcake Wars. En febrero, la noticia del nuevo servicio de streaming saltó después de que The Wall Street Journal afirmara que WarnerMedia planeaba lanzar una nueva plataforma con contenidos de HBO Max y "la mayoría de los contenidos de Discovery+". Variety hizo un seguimiento de las afirmaciones y descubrió que Discovery+ seguirá siendo una plataforma independiente para evitar disuadir a los 20 millones de suscriptores del servicio de streaming, que no optarán por pagar un precio más alto por los nuevos contenidos.