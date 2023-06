En raras ocasiones, una serie puede ser predecible, especialmente en su primer capítulo, ya que establece la trama de la serie. En el caso de una nueva serie colombiana de Netflix, se trata de una química explosiva entre sus dos protagonistas que promete superar incluso a otras series de éxito como 'Pálpito'.

Para que vayáis entrando en situación con la serie de Netflix, una de las recomendadas para ver en junio, que ha superado incluso a El Silencio entre las más vistas, primero os hacemos un resumen. Después de que Camila Román (Carolina Miranda) y Fernando Castell (Rodolfo Salas) coincidan en Tinder, sus vidas son un torbellino; diez días de llamadas constantes, y cuando se conocen, saltan chispas de inmediato. Él le dice que es como en su perfil: "Ahí estabas estupenda, ahora pareces un ángel". Ella le dice algo parecido, pero sí le menciona que está muy lejos en todas sus fotos de perfil.

Renata Bolivar /Netflix

No importa; esa primera noche tienen sexo apasionado en la suite del hotel de él. Pero un dron los vigila, operado por el obsesionado ex novio de Camila, Vicente (Iván Amozurrutia). Al parecer, ella le ha dejado y él no puede dejarla marchar; tiene una orden de alejamiento sobre él. Como Fernando, un cirujano plástico, vuela desde Colombia varias veces a lo largo de unos meses para verla, ella decide contarle la verdad sobre lo que hace; es bailarina, no enfermera como le había dicho. A él le parece aún más excitante, y su pasión parece convertirse en un verdadero romance.

Al cabo de cuatro meses, ella le organiza una comida para que conozca a sus mejores amigas. Pero él no aparece, al día siguiente dice que tuvo que volar de regreso a Colombia porque su hermana tuvo un accidente. Las compañeras de piso de Camila, Milenka (Nicole Santamaría) y Erika (María Daniela Sarria), sospechan, pero Camila se cree su explicación y decide volar a Cartagena para darle una sorpresa.

Consigue que un amable conductor llamado David (Lincoln Palomeque) la lleve a la clínica de Fernando. Camila se sorprende al ver que sale un hombre diferente cuando pregunta por Fernando. De vuelta al aeropuerto, ve un nombre familiar en un anuncio; David le dice que es una zona para los residentes más ricos de la ciudad. Ella le pide que la lleve hasta allí, momento en el que descubre muchas más cosas sobre "Fernando" de las que esperaba.

'Perfil Falso': el reparto de la serie de Netflix

Netflix

Carolina Miranda interpreta a Camila, "una bailarina de cabaret que se enamora de un cirujano estético", pero después de que ambos se enamoren y comiencen una relación a distancia, ella decide hacer una visita sorpresa a la casa de él en Colombia, sólo para darse cuenta de que él ha estado ocultando su verdadera identidad.

Miranda es conocida por su trabajo en series de televisión como 'La Mujer del Diablo', '¿Quién mató a Sara?' y 'La Dama de Acero'.

Rodolfo Salas protagoniza el reparto de 'Perfil falso' como Fernando/Miguel, un hombre guapo e inteligente que se convierte en amante de Camila. Pero como ella descubre, él ha estado viviendo una doble vida y tiene algunos secretos muy arraigados que ella está decidida a descubrir.

Al igual que Miranda, Salas ha tenido papeles recurrentes en numerosas series de televisión, incluidas la telenovela 'Betty en NY'.