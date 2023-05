El silencio, la serie de Netflix, sigue la enrevesada historia de una psiquiatra que se obsesiona con un ex presidiario para intentar resolver el misterio de por qué mató a sus padres. A lo largo de seis episodios, seguimos una persecución del gato y el ratón en la que la psiquiatra, Ana, pasa sus días espiando a Sergio, con la esperanza de obtener una visión de su psique fracturada. Acaba descubriendo oscuros secretos sobre su familia y, de paso, sus propios secretos. La historia da un giro tan trágico hacia el final que resulta difícil encontrar una diferencia entre el cazador y el cazado. La última escena lleva la historia a un final estremecedor. Esto es lo que significa el final de El Silencio

'El Silencio' final explicado: ¿Mató Sergio a sus padres?

LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

Al principio, no hay duda de que Sergio mató a sus padres. Se sabe que era un niño revoltoso y de mal carácter, y la brutalidad del asesinato pinta un panorama terrible, que él no discute. Los policías recrean la escena basándose en las pruebas delante de Sergio y, al no obtener respuesta por su parte, creen que es la versión correcta de cómo sucedieron los hechos aquella noche. Sin embargo, Ana Dussuel está más interesada en saber por qué sucedieron los asesinatos. ¿Por qué Sergio se volvió tan violento con sus padres? Poco a poco, empieza a creer que tal vez no los asesinó. ¿Sergio mató a sus padres?

En cuanto Sergio es liberado, lo primero que intenta es ponerse en contacto con su hermana, Noa. Era la única persona que le importaba de verdad. A pesar de sus esfuerzos, no puede encontrarla porque Noa fue adoptada por otra persona después de que Sergio fuera detenido. En el último episodio, Sergio hace un intercambio con su tía. Tras la muerte de sus padres, lo heredó todo de ellos, lo que incluía parte de la propiedad de sus abuelos. A su tía nunca le cayó bien y sólo le importaba el dinero. Así que Sergio le ofrece su parte de la herencia de sus abuelos a cambio del número de Noa.

LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

Cuando Sergio la llama, la madre adoptiva de Noa coge el teléfono. Resulta que Ana fue quien adoptó a Noa, lo que sugiere que su obsesión por Sergio se remonta al momento en que fue detenido. Quiere que Sergio conozca a Noa, pero antes quiere saber qué quiere él de su hermana. Ana quiere estar segura de que Sergio no hará daño a Noa, así que le exige la verdad. ¿Qué ocurrió la noche de los asesinatos?

Ana ya había descubierto que Blanca, la madre de Sergio, le medicaba para mantener su temperamento. Los vídeos y otras pruebas demostraban que Blanca había estado torturando a su hijo, convirtiéndolo en un conejillo de indias para experimentar con sus medicamentos. Sergio le cuenta a Ana que su madre se pasó de la raya cuando empezó a medicar a Noa. Cuando su padre se enteró, se enfrentó a Blanca, y su discusión acabó con su padre tirando a Blanca por la ventana. Estaba tan conmocionado y angustiado por sus actos que también saltó por la ventana.

Esto valida la teoría de Ana de que Sergio no es un psicópata y un asesino. Pero entonces, Noa aparece y revela que Sergio ha estado mintiendo. De hecho, Blanca no había estado torturando a Sergio. Realmente estaba intentando ayudarle. Sergio tenía una mente brillante, pero también problemas de autocontrol. Se ponía furioso y amenazaba a los que le rodeaban. Como era psiquiatra, Blanca se encargó de tratar a su hijo. Empezó a ver algunas diferencias, pero un día, Sergio no tomó su medicación y perdió los nervios.

Sergio acusó a su madre de medicar a Noa. No era cierto en absoluto. Blanca quería a Noa y no necesitaba medicar a su hija. Sin embargo, el hecho de estar vigilado todo el tiempo en su propia casa y su ya deteriorada salud mental convencieron a Sergio de que su madre era una villana y haría daño a su hermana igual que se lo estaba haciendo a él. Como no había tomado su medicación, su rabia se descontroló y las cosas se desarrollaron tal y como la policía había predicho. Sergio atacó a su madre hasta que se cayó por el balcón. Cuando su padre se enfrentó a él, Sergio también le tiró por el balcón. Y Noa fue testigo de todo ello.

LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

'El Silencio' Final explicado: ¿Quién se cayó del balcón, Sergio o Ana?

Cuando Noa le reprocha a Sergio sus mentiras, lo hace para proteger a su madre, Ana. Ana había sido alumna de Blanca, por lo que conoció a Sergio. Cuando Blanca y su marido fueron asesinados, llevaron a Ana a psicoanalizar a Sergio. Mientras el resto del mundo lo veía como un monstruo, Ana veía a un adolescente indefenso e incomprendido. Se identificó con él porque ella también se sintió desamparada e incomprendida cuando era pequeña. Su madre nunca la trató bien, así que cuando Ana descubrió que Blanca había estado mediando con Sergio en contra de su voluntad, encontró un terreno común.

Ana quería entender a Sergio porque pensaba que eso le ayudaría a entenderse a sí misma. Piensa que son almas gemelas y quiere hacerse amiga suya. Por eso le envía cartas con otro nombre cuando está en la cárcel. Sin embargo, él no responde. Cuando descubre que Noa ha sido dada en adopción, Ana, que ya había tenido abortos, obliga a su marido a adoptar a Noa.

Ana sabía que, aunque Sergio no respondiera a sus cartas, querría encontrar a Noa cuando saliera, y ésa era su oportunidad de conectar con él. Cuando le permiten vigilar a Noa tras su puesta en libertad, se lanza al proyecto con una mentalidad sesgada. Nunca se trató de demostrar que era un psicópata. Se trataba de que Ana buscara una conexión con él. Con el tiempo, descubre cosas sobre su madre y otras cosas, y retuerce estas revelaciones para apoyar su teoría de que Sergio es la verdadera víctima.

Al final, cuando Noa le cuenta la verdad sobre quién es realmente Sergio, espera que Ana abandone su obsesión y vuelva a casa. Sin embargo, Ana decide quedarse con Sergio porque, a estas alturas, ya está demasiado metida. Se ha atado tanto a Sergio que ha perdido todo lo demás. Su matrimonio se ha acabado, su hija no la quiere y Ana no está segura de querer a su hija tanto como imaginaba. Sus colegas la desprecian y no queda nadie que la comprenda de verdad, salvo Sergio.

LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

En la escena final, la vemos a ella y a Sergio caminando hacia el balcón. Más tarde, una imagen granulada muestra a una persona cayendo desde el balcón mientras la otra mira. No está claro quién empujó a quién. ¿Ana empujó a Sergio o él la empujó a ella por el balcón? ¿Quién murió y quién sobrevivió? Como fue Sergio quien insinuó que se asomara al balcón, existe la posibilidad de que fuera él quien empujara a Ana. Lo único que quería era estar con su hermana Noa, pero se la ocultaron deliberadamente. Es posible que culpe a Ana por ello. Cuando Noa le rechaza, siente que no le queda nada más en la vida, y todo por culpa de Ana.

Recreando su crimen anterior, Sergio lleva a Ana al balcón y la empuja por él. Sabe que volverá a la cárcel y que esta vez no podrá salir. Sin embargo, parece haber aceptado su destino porque ya no hay nada para él fuera de la cárcel. Sus padres ya no están, su hermana le considera un asesino y ni siquiera Marta quiere estar con él. Odia a Ana por haberle espiado todo este tiempo, igual que hizo su madre. Así que la mata, igual que mató a su madre.

Otra posibilidad es que Ana empuje a Sergio por el balcón. Sergio salió primero al balcón e invitó a Ana a acompañarle. Como se ha dicho, ya no le quedaba nada en la vida. Cualquier ilusión que tuviera sobre su madre poniendo en peligro a su hermana se rompe, y Sergio se da cuenta de que realmente es un monstruo. Ya no quiere vivir, así que salta por el acantilado. Tal vez ve un alma gemela en Ana y quiere que se una a él porque no quiere morir solo. O quizá quiere que ella le empuje porque él no puede saltar.

También es posible que Ana se dé cuenta de sus errores. Después de que la verdad salga a la luz, por fin ve a Sergio como el asesino que es y acepta que se había equivocado con él todo este tiempo. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que todavía se siente unida a él. Ahora que sabe que mató a sus padres, a Ana le preocupa que Sergio pueda ir a por Noa algún día. No hay forma de saber cómo reaccionará cuando su rabia le ciegue, lo que podría acabar mal para los demás. Así que empuja a Sergio por el balcón, poniendo fin a su historia de una vez por todas. Sabe que irá a la cárcel por esto, pero ya no tiene nada a lo que volver, así que aceptará su destino.

Es difícil precisar cuál de estas posibilidades tiene más peso. Por mucho que entrecerremos los ojos en la pantalla, no podemos saber quién cayó por el balcón. Y eso es algo deliberado. Al principio de la historia, Ana y Sergio son dos personas diferentes. Prácticamente eran enemigos el uno del otro en lados diferentes de la ley. Sin embargo, a lo largo de los episodios, la obsesión de Ana sale a la luz y, en el último episodio, descubrimos lo parecida que se siente a él.