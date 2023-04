En abril de 2022 una serie supuso una particular revolución en Netflix. La ficción colombiana Pálpito llegó con fuerza al catálogo de la plataforma con una historia de tráfico de órganos con cierto aire sobrenatural acaba entroncando con un complejo romance, aunque en el desarrollo de los episodios llegamos a descubrir la realidad que escondía el comienzo de este thriller. Pues bien, un año más tarde, Netflix estrena la temporada 2 de la serie.



Pálpito: cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada

Tras un estreno lleno de interés, pronto nos preguntamos cuándo se estrenaría la segunda temporada de Pálpito. Pues bien, Netflix retoma la historia de la serie colombiana el miércoles 19 de abril. Con 10 nuevos episodios, recuperamos en la pequeña pantalla a personajes como Zacarías, Simón o Camila y su compleja trama entre la vida, la muerte, el tráfico de órganos, los celos, la traición y el amor. Pero lo cierto es que la temporada 2 tiene un desarrollo ligeramente distinto a lo que vimos en la anterior tanda. Los primeros episodios, principalmente, nos presentaron el trauma de Simón, que perdió a su mujer por una red de tráfico de órganos, aunque todo acabó siendo mucho más complicado, ya que acabó surgiendo la chispa con Camila, la mujer que había salvado la vida, precisamente, por los órganos recibidos. Sin embargo, en la temporada 2 el foco estará puesto en las consecuencias que este romance generan en el matrimonio de esta joven.

Pálpito: reparto y sinopsis de la temporada 2 en Netflix

Zacarías Cienfuegos (Sebastián Martínez, Rosario Tijeras) descubre que su esposa Camila (Ana Lucía Domínguez, ¿Quién mató a Sara?, Pasión de Gavilanes) fingió su muerte para huir de él. Obsesionado, idea un plan para recuperarla y vengarse de Simón (Michel Brown, Parot, Pasión de Gavilanes), el hombre que la conquistó después de enterarse de que la joven había recibido el corazón de su esposa asesinada. Tras convertirse en la mano derecha del presidente y conseguir el apoyo de «la organización» (una despiadada banda de tráfico de órganos), Zacarías se dispone a hacer que Simón viva el mismo infierno que vivió él. Su meta es tan clara como turbia: demostrar que, a veces, matar por amor es el único camino posible.

Mauro González/Netflix

A Martínez, Domínguez y Brown les acompañan también en el reparto Mauricio Cujar (El grito de las mariposas), Margarita Muñoz (El auténtico Rodrigo Leal), Moisés Arizmendi (Horario estelar), Juan Fernando Sánchez (MalaYerba), Jacqueline ArenalEscobar, el patrón del mal), Valeria Emiliani, Julián Cerati y Julián Arango. Pero quizá, la incorporación más interesante de esta segunda tanda sea la de Laura Londoño (Café con aroma de mujer), que interpreta a Lorena (en imagen).