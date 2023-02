Vicky Martín Berrocal lleva años intentando mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales, pero este miércoles sorprendió con sus declaraciones en 'Días de Tele', programa presentado en TVE por Julia Otero, donde no se cortó a la hora de hablar de su último ex, el empresario portugués Joao Viegas, y tampoco sobre algunos detalles desconocidos de su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés', al que hoy considera un verdadero "amigo": "Esta vida no la podría vivir si no fuese mi amigo", apuntó Vicky.

La onubense se quiso abrir más de lo que acostumbra con Julia y también con el resto de invitados -Ana Obregón y Pedro Ruiz-, y no le importó compartir su historia de amor y ruptura con Joao, con el que mantuvo una relación de tres años que finalmente acabó rompiéndose supuestamente por celos. Una ruptura en la que fue ella la que dio el paso: "Me fui a Portugal, y no me arrepiento de haberme ido. El día que me fui para allá tenía claro que volvería el día que no funcionara, y así lo hice". A pesar de eso, no tenía más que buenas palabras para él: "El día que conocí a Joao, fíjate con 46 años, fue el día en el que conocí el amor, el de verdad. Un amor sano, entero, sin dramas. Tuve que esperar 46 años para vivirlo de esa forma", ha desvelado.

Incapaz de tener una mala palabra para este último ex, ha dicho que 'hay cosas que echa de menos' de estar en una relación, pero su decisión de romper ha sido firme: "Sé la decisión que he tomado, pero hay cosas que se echan de menos. ¿Quién no ha vivido una historia de amor y no ha echado de menos algo? Hay cosas que sigue ahí, es muy normal. Cuando apuestas por algo y se termina, es doloroso siempre, no me vine igual que me fui. Ahora somos amigos", ha revelado.

Vicky se sinceró sobre Manuel Díaz 'El Cordobés' y su relación actual

Asegura, además, que todas sus relaciones han sido importantes, pero que quizá algunas llegaron demasiado pronto: "Cuando te enamoras es una cosa involuntaria, piensas 'por qué él' y 'por qué ahora'. He conocido a hombres con los que no funcionó en ese momento pero que ahora serían grandes compañeros de viaje", se ha sincerado. En ese momento, se acordaba de Manuel Díaz, con el que estuvo casada 4 años, un matrimonio del que salió su hija en común, Alba: "Yo he tenido una hija con Manuel, pero no es por tener una hija, esta vida no la podría vivir si no fuese mi amigo. Si hubiera algo chungo no podría vivir tan tranquila como vivo y he vivido". Precisamente estos días lo ha demostrado alegrándose al ver el reencuentro de Manuel con su padre, Manuel Benítez.

Cargada de halagos para su ex, y también para su actual mujer -Virginia Troconis-, probablemente reconozca que Manuel ha sido y es su relación más importante precisamente por la hija que tienen, una relación que se ha transformado de amor en amistad: "Es un hombre maravilloso", le ha calificado.

Preguntada por su boda con el torero, quizá haya voces que crean que ese matrimonio estaba abocado al fracaso por lo jóvenes que eran (ella tenía 24 años y él 29), pero lo ha defendido: "Yo me casé muy enamorada y consciente de lo que hacía. La clave está en olvidarte de lo malo, en esta vida hay que recordar todo lo bueno. De lo que viví con Manuel no me acuerdo de nada malo". Precisamente también ha recordado la anécdota de su enlace con mucho humor, y es que ella apenas se encargó de nada: "De la boda -a la que fueron 1400 invitados- Manuel no fue consciente hasta el día que se casó. Fue todo una decisión de mi padre y mi madre, aquel evento que organizaron. Estuvieron seis meses en un hotel preparando la boda, era una locura y ¡lo que no se vio!".