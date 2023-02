Han tenido que pasar nada menos que 54 años para que Manuel Benítez 'El Cordobés' haya dado su brazo a torcer y haya decidido que quiere tener a su hijo, Manuel Díaz, a su lado. Díaz llevaba toda su vida luchando para que por fin se reconociera la paternidad biológica de Benítez, pero sólo lo consiguió en 2016, cuando un juez determinó con una prueba de ADN que, efectivamente, ambos eran padre e hijo. Desde entonces, todo se resumió en asimilar la noticia y los reencuentros no hacían más que posponerse, hasta que este 2023, pandemia mediante, nos han dejado una foto para la historia. Una foto que decenas de personas han celebrado, incluidas muchas caras conocidas.



El encuentro se ha producido durante la celebración del 20º aniversario desde que Manuel Benítez fuera nombrado V Califa del Toreo de Córdoba. Una ceremonia a la que han asistido sus dos hijos, Manuel y Julio Benítez, por igual, pero sin duda el momento más esperado ha sido en el que los dos Manueles se han fundido en una abrazo con una gran sonrisa entre una gran ovación. No cabe duda de que, después de décadas separados, ambos tienen mucho de qué hablar, pero parece que ya se han puesto bastante al día a juzgar por la foto que Díaz publicaba en su Instagram.

Las reacciones de decenas y decenas de personas no se han hecho esperar, aunque dos de las más sonadas han sido la de su ex, Vicky Martín Berrocal, y la de su hija en común, Alba Díaz. Manuel escribía "¡La foto de mi VIDA!", escribía orgulloso y feliz, y todos lo celebraban: "Y la de todos los que te queremos!!!! ❤️", escribía la primera. "Te amo y me encanta verte feliz, te lo mereces…", posteaba la segunda.

Numerosos rostros conocidos saben de la lucha de Manuel Díaz por demostrar la filiación con su padre, y ahora que por fin las dos partes han aceptado que es de verdad, sus amigos y conocidos no han podido estar más contentos por ambos: "Me encanta, que alegría ❤️", le dedicaba Jorge Cadaval, de 'Los Morancos'; "Me alegro mucho por ti Manuel 🙌", espondía Paula Echevarría; "Oleeeeee que Alegría que fotón!! Espero que podáis recuperar el tiempo ⏱️ nunca es tarde ! Que alegría, Manuel", posteaba el cantante Juan Peña.

Eva González también se mostraba feliz: "Ole! Me alegro tanto… todo llega❤️", mientras que la presentadora Toñi Moreno alucinaba: "Qué maravilla!!!!", decía sencillamente. Fiona Ferrer, Anne Igartiburu, Poty, la actriz Belén López, la modelo Laura Sánchez o la periodista Marisa Martín Blázquez también celebraban este reencuentro, y precisamente Marisa se mostraba emocionada: "¡¡¡Qué emocionante, Manuel!!😍 ¡Me alegro infinito por los dos 😘💙🦋".

La presentadora Ana Rosa Quintana tampoco quería desaprovechar el momento de enviar un caluroso mensaje a los toreros, y utilizaba unos segundos de 'El programa de Ana Rosa' para alegrarse por ellos: "Me siento enormemente feliz por los dos. El momento tendría que haber llegado antes, cuando ese niño era pequeñito, cuando tomó la alternativa... La cara de emoción de Manuel Díaz... Y es que Manuel Díaz es una buena persona", se sinceraba.

¿Estaba Virginia Troconis feliz por el reencuentro?

La mujer de Manuel Díaz no ha reaccionado a la foto de su marido con su padre, y sin embargo se mostró muy contenta durante el acto por que, por fin, ambos pudieran reencontrarse. De hecho, ella misma tuvo la oportunidad de saludar a Manuel Benítez y darle, sonriente y emocionada, un abrazo y dos besos.

