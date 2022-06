Naranja y zanahoria INGREDIENTES: 2 naranjas, 1 zanahoria PREPARACIÓN: Limpiar bien o pelar la zanahoria, pelar la naranja y trocear, introducir los dos ingredientes en la licuadora. Si las naranjas son ácidas se puede añadir 1 cucharadita de azúcar o miel. También se puede añadir algún edulcorante bajo en calorías. Nota: Un zumo ideal para beber todos los días un mes antes de tomar el sol.

Zumo de fresa y sandía INGREDIENTES: 200 g de fresas, 200 g de sandía, 1 cucharada de sirope de agave, hojas de menta PREPARACIÓN: Limpiar las fresas y pelar la sandía, introducir los ingredientes en la licuadora, añadir al zumo resultante la cucharada de sirope de agave, remover y servir decorado con unas hojas de menta. Nota: Una deliciosa bebida de temporada que gustará a toda la familia.

Zumo de manzana y uva INGREDIENTES: 1 manzana grande, 200 g de uvas, jengibre molido PREPARACIÓN: Lavar las uvas y separarlas del racimo, lavar y trocear la manzana. Introducir las frutas en la licuadora, añadir al zumo resultante la punta de una cucharita de jengibre molido, remover y servir. Nota: Ideal por su aporte de vitaminas y fibra.

Zumo de pera y melón INGREDIENTES: 2 peras grandes, 200 g de melón PREPARACIÓN: Lavar las peras y trocear, pelar el melón, retirar las pepitas e introducir las frutas en la licuadora. Si se desea se puede añadir al zumo resultante algún edulcorante. Nota: Un zumo que combina fruta de invierno y verano.

Zumo de piña y menta INGREDIENTES: 250 g de piña, un ramillete de menta, 1 cucharadita de azúcar, hielo picado PREPARACIÓN: Lavar las hojas de menta, pelar y trocear la piña, introducir en la licuadora ambos ingredientes, añadir al zumo resultante el azúcar y el hielo picado. Servir decorado con hojitas de menta. Nota: Un zumo muy refrescante con pocas calorías.

Zumo de manzana y zanahoria INGREDIENTES: 2 zanahorias, 2 manzanas, miel PREPARACIÓN: Lavar las zanahorias y las manzanas, trocear e introducir en la licuadora. Añadir miel o sirope de agave, remover y servir. Nota: Este zumo es ideal para la piel por su aporte en vitamina A.

Zumo de kiwi, piña y naranja Ingredientes: 400g piña, 2 naranjas, 2 cucharadas coco rallado, 2 cucharaditas miel, 4 kiwi dorado Elaboración: 1.- Pelar y trocear la piña y el kiwi. Poner la fruta en vaso de batidora, añadir una cucharadita de miel. 2.- Hacer zumo de dos naranjas y añadirlo al vaso de batidora. Triturar con la batidora hasta obtener un batido espeso. 3.- Añadir dos cucharadas de coco rallado y dos dl de agua. Triturar de nuevo. Añadir más agua según se desee de espeso.

Sorbete de arándanos Ingredientes: 600g arándanos, 1 dl zumo de manzana, 100g azúcar, 1 cucharadita azúcar glas Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego con los arándanos, el zumo de manzana y el azúcar. Mantener a fuego lento durante 15 minutos. Retirar. 2.- Triturar con batidora el contenido del cazo durante 2 minutos. Colar la mezcla resultante aplastando bien la pulpa para obtener todo los jugos. Desechar la pulpa. 3.- Poner los jugos en bandeja metálica y meter al congelador. Cuando se empiece a helar, raspar con cuchara. Seguir repitiendo la operación cada 30 minutos hasta obtener un granizado de arándanos. Servir formando bolas con arándanos enteros y un poco de azúcar glas.

Chia con frutas y yogur Ingredientes: 50g semillas de chia, 1 zanahoria, 3 naranjas, 3 yogur griego, 300g frutas variadas, hierbabuena Elaboración: 1.- Hacer zumo de tres naranjas. Pelar y cortar en rodajas la zanahoria. Triturar en vaso de batidora, las zanahorias y el zumo de las naranjas durante un minuto. Colar. 2.- Añadir al zumo las semillas de chia. Remover con una cuchara y dejar reposar en la nevera durante dos horas. 3.- Añadir los yogures griegos a la mezcla de zumo y semillas chia que habrá espesado sensiblemente. Remover ligeramente y repartir en cuatro vasos. Servir con fruta variada cortada en trozos pequeños y con una hoja de hierbabuena.

Zumo de granada, naranja, limon, jengibre Ingredientes: 1 limón, 50g jengibre, hierbabuena, 1 cucharada azúcar moreno, 4 granadas, 2 naranjas sanguinas Elaboración: 1.- Desgranar las granadas. Poner los granos de granada en vaso de batidora, reservando algunos para decorar. Añadir una cucharada de azúcar moreno y batir con batidora. Colar la mezcla resultante. 2.- Pelar y rallar el jengibre. Hacer zumo de un limón y dos naranjas sanguinas y mezclarlo con el jengibre. Dejar macerar una hora. 3.- Colar el zumo de limón desechando el jengibre. Mezclar el zumo de naranja y limón con el de granada. Repartir en cuatro vasos con hielo y adornar con unos granos de granada y unas hojas de hierbabuena.

Zumo de arándano, piña y bebida energética Ingredientes: 250g arándanos, 1 cucharada azúcar, 400g piña, 3dl bebida isotónica, hielo picado Elaboración: 1.- Poner los arándanos en vaso de batidora junto con 1 cucharada de azúcar. Triturar con batidora y pasar el resultado por un pasapurés. Reservar. 2.- Repartir los arándanos triturados en 4 vasos. Terminar de llenar los vasos con hielo picado. 3.- Poner en vaso de batidora la piña y triturar con batidora. Colar el resultado verter sobre el hielo de los vasos muy lentamente para que no se mezcle con el zumo de arándanos. Terminar de llenar los vasos con bebida isotónica azul (Gatorade azul o Powerade)

Zumo de piña, cerezas y sandía Ingredientes: cerezas, 800g sandía, 1 piña, 1 limón, 1 jengibre, hierbabuena Elaboración: Pelar la sandía y quitar las semillas. Con un sacabocados hacer unas bolitas para decoración final. Pelar y picar la piña reservando unos trozos para decoración. Deshuesar las cerezas. Pelar y cortar un trozo de jengibre. En trituradora o con batidora reducir la piña, las cerezas, el jengibre y la sandía a puré. Pasar el puré por un colador grueso. Añadir unas hojas de menta y un poco de hielo. Montar unas brochetas de piña, cereza y sandía con los trozos que hemos reservado. Servir el zumo acompañado de la brocheta.

Zumo de naranja, zanahoria y agua de Azahar Ingredientes: 8 naranjas, 4 zanahorias, 1 cucharada agua de Azahar Elaboración: Lavar las naranjas y cortarlas por la mitad. Exprimir su zumo y reservar en una jarra. Pelar y rallar las zanahorias. Agregar al zumo de naranja. Añadir unas gotas de agua de azahar, mezclar y repartir en los vasos de presentación. Servir.

Macedonia de frutas con Mosto Ingredientes: 1l mosto, 250ml agua, 1 rama hierbabuena, 1 rama canela en rama, 1 cucharada hinojo en grano, 2 peras, 2 manzanas Golden, 2 kiwis, 1 papaya, 4 barquillos Elaboración: Calentar el mosto y el agua en un cazo amplio. Incorporar la hierbabuena, la canela y las granos de hinojo. Cocer durante dos minutos y retirar del fuego. Pelar, descorazonar y cortar en gajos las peras y las manzanas. Pelar y trocear los kiwis y la papaya. Disponer la fruta en un cuenco de presentación y cubrir con la infusión de mosto. Dejar macerar durante diez minutos antes de servir. Acompañar si se desea con alguna galleta o barquillo.

Batido espumoso de albaricoque Ingredientes: 2 albaricoque, 400ml zumo de melocotón, 400ml agua con gas, 4 cucharadas helado de vainilla Elaboración: Lavar y secar los albaricoques. Deshuesarlos y cortarlos en rodajas. Poner en un recipiente el zumo de albaricoque, el agua de soda y mezclar. Repartir en cuatro copas o vaso altos. Colocar una bola de helado en la superficie de cada vaso y decorar con una rodaja de albaricoque. Servir inmediatamente antes de que el helado se derrita.

Zumo de lima ANGÉLICA HERAS _ HF Ingredientes: 500g lima, azúcar moreno, agua, hielo, jengibre Elaboración: Cortar las limas por la mitad. Exprimir el zumo y poner en un jarra. Endulzar con el azúcar moreno (o con jarabe de glucosa, si se prefiere) al gusto. Añadir agua al gusto y hielo picado. Rallar un poco de jengibre para aportarle aroma. Pasar por la batidora para que haga espuma y servir bien frío.

