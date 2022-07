1 Crema picante de melón dulce Hearst Un toque picante (se puede suprimir si van a comer niños) y una textura divertida con los granos de maíz. Encontrarás esta y otras preparaciones deliciosas en Recetas de gazpachos originales y refrescantes para verano

2 Gazpacho de cerezas Ingredientes para 4 personas: 500 g de cerezas, 1 tomate, 1 pimiento italiano, 1 pimiento morrón en conserva, 1/2 cebolla, 1 diente de ajo, pan, aceite de oliva virgen extra, vinagre de jerez, sal y queso feta. Elaboración Lavar y deshuesar las cerezas. Pelar los tomates y trocear con los pimientos, el ajo y la cebolla. Poner el pan a remojo con agua, sal y un poco de aceite.



Batir los ingredientes troceados en la batidora junto con las cerezas y el pan. Aliñar con vinagre y sal y verter el aceite poco a poco para que la mezcla emulsione.



Ojo: a más aceite, más calorías. Agregar agua para lograr la densidad deseada, pasar por el chino y enfriar en la nevera. Servir con un dado de queso feta y una cereza.



3 Crema de judías blancas con boletus edulis Ingredientes para 4 personas: 200 g de judías blancas cocidas, 1 cebolla, 1 pimiento verde, 1 puerro, 2 dl de caldo de verduras, 3 dientes de ajo, 300 g de boletus (pueden ser e conserva), aceite de oliva virgen extra, perejil fresco, sal y pimienta. Elaboración Pelar y picar la cebolla y el puerro. Limpiar y picar el pimiento verde. Poner una sartén al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva virgen y las verduras picadas. Pochar a fuego medio cinco minutos. Retirar.



Lavar las alubias con agua fría. Poner una cazuela al fuego con las alubias, las verduras pochadas y el caldo de verduras. Salpimentar y dejar cocer cinco minutos. Retirar y triturar con batidora.



Pelar y laminar los ajos. Poner una sartén al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva y los ajos. Cuando empiecen a dorarse añadir los boletus. Rehogar cinco minutos. Servir la crema de alubias y sobre ella los boletus. Espolvorear un poco de perejil picado.



4 Sopa de tomate, queso y albahaca Ingredientes para 4 personas: 2 k de tomates maduros, 100 g de queso parmesano, 2 dl de agua mineral, 2 g de agar agar, albahaca fresca, 4 tomates cherry Elaboración Cortar los tomates en cuartos y ponerlos sobre un colador grande en la nevera durante 36 horas para recoger todo el líquido que irán soltando los tomates. Terminar prensando ligeramente los tomates para que terminen de soltar su agua y colar el líquido resultante pasándolo por una gasa o tela fina. Reservar.



Poner un cazo al fuego con 1 dl de agua. Calentar hasta hervir. Añadir el queso parmesano rallado muy fino y mantener al fuego hasta que se disuelva el parmesano. Añadir un gramo de agar agar y repartir la mezcla en moldes de silicona tamaño bombón ¾ cm. Dejar reposar en la nevera 2 horas. Antes de que cuaje pinchar sobre cada molde una hoja de albahaca fresca.



Servir el agua de tomate reservado en la nevera y añadir el parmesano desmoldado con las hojas de albahaca. Terminar decorando con tomate cherry.



5 Crema fría de aguacate y manzana ácida

6 Gazpacho de sandía Ingredientes para 4 personas: 500 g de tomates en rama, 400 g de sandía sin piel, 1/2 cebolla, 1 pimiento verde, 1 diente de ajo, 1 cucharada de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, sal fina de mesa, queso feta, 60 g de almendras, albahaca fresca. Elaboración Lavar y cortar en trozos los tomates y el pimiento verde. Pelar y cortar la cebolla en trozos. Pelar el ajo. Poner en bol grande y triturar todo con batidora.



Pelar y cortar en trozos la sandía. Añadir al bol y triturar de nuevo. salpimentar.



Cortar en dados el queso feta. Picar la almendra. Servir el gazpacho y adornar con unas hojas de albahaca, unos dados de queso feta y la almendra picada.



7 Sopa helada de espinacas y aguacate

8 Sopa rusa de kéfir, huevo y patata

9 Crema fría de pimientos amarillos

10 Crema de calabaza a la lavanda

11 Salmorejo

12 Crema de calabacín y espárragos

13 Sopa verde detox Ingredientes para 4 personas: 6 dl de agua, 1 cabeza de brócoli, 200 g de espinacas, 200 g de judías blancas cocidas, 2 dientes de ajo, 2 cucharaditas de comino en polvo, 2 limones, 1 ramillete de cilantro fresco, aceite de oliva, sal y pimienta. Elaboración Pelar y picar el ajo. Limpiar y cortar el brócoli en trozos pequeños. Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva, los ajos picados y el comino. Añadir el brécol antes de que se dore el ajo y salpimentar.



Cuando el brócoli esté tierno (5 minutos) añadir las espinacas y remover hasta que se ablanden. Añadir el zumo de dos limones y las judías blancas cocidas. Añadir cilantro picado y remover todo un minuto.



Poner la mezcla en vaso de batidora, añadir 6 dl de agua caliente y triturar con batidora. Rectificar de sal y servir caliente con un poco de cilantro picado por encima.





14 Crema de bacalao

15 Crema de legumbres con alcachofas

16 Sencillas delicatessen
Todavía disfrutamos de veraniegos y calurosos días en los que no apetece comer alimentos muy calóricos sino que más bien recurrimos a deliciosos y apetecibles platos fríos como los que te vamos a proponer. Aquí podrás ver un vídeo en el que aprenderás a preparar un original y saludable gazpacho de fresas y una crema fría de guisantes que te van a sorprender. Pero además te traemos más recetas de sopas frías para que disfrutes del sabor con el mínimo trabajo. ¡Toma nota!

17 Carita de crema de guisantes con queso crema Si te ha gustado la crema de guisantes que han preparado en el vídeo... te proponemos que le des un toque divertido para que a los niños les resulte más apetecible. Es muy sencillo... sirve la crema en un plato y con queso crema ponle por encima unos ojitos y nariz para formar una divertida carita verde. ¡Se la comerán toda, toda!

18 Ajo blanco con uvas Una de las cremas frías más sencillas de elaborar es el ajo blanco, que podrás preparar para tomar como primer plato o como acompañamiento para muchas recetas. Ingredientes: 200 g de almendra cruda, la miga de 2 ó 3 rebanadas de pan o pan de molde sin corteza, 1 diente de ajo, 1/2 vaso de aceite de oliva, agua, sal y 24 uvas. Elaboración: Remojar la miga de pan en agua e introducir ésta junto con el resto de los ingredientes en el vaso de la batidora, triturar hasta conseguir una crema homogénea. Comprobar el punto de espesor de la crema, si está demasiado espesa añadir más agua, si por el contrario está demasiado líquida puedes añadir más miga de pan. En cualquier caso siempre debes comprobar el punto de sal y rectificar. También se le pueden añadir unas gotas de vinagre (opcional). Servir acompañado de las uvas peladas... ¡Riquísimo!!

19 Vichyssoise con calabaza y aroma de curry En las cremas frías atrévete a innovar mezclando alimentos y sabores opuestos. Ingredientes: 3 puerros, 1 cebolla, 150 g de calabaza, 400 g de patata, 200 ml de nata líquida, mantequilla o aceite de oliva para rehogar las verduras, una pizca de curry, unos tallos de cebollino, 1 litro de agua y sal. Elaboración: Limpiar o pelar los puerros, la cebolla, la calabaza y trocear. En una cazuela poner 50 g de mantequilla o aceite de oliva (según gustos) y rehogar durante cinco minutos las verduras preparadas anteriormente. Pelar y trocear las patatas, añadir al sofrito junto con el agua, salar y dejar cocer durante 30 minutos a fuego medio. Si te gustan las cremas espesas debes retirar casi la totalidad del agua de cocción, pero reservarlo. Añadir la nata y triturar con batidora hasta conseguir una crema homogénea. Si prefieres las cremas más claras puedes ir añadiendo el caldo sobrante poco a poco hasta conseguir la consistencia deseada. Dejar enfriar en el frigorífico. Servir con unos tallos de cebollino y una pizca de curry que potenciará todo el sabor de la vichyssoie. ¡Te sorprenderá!

20 Crema de pepino con salmón ahumado Pepino, yogur y salmón... ¿apetecible, verdad? Prepara esta deliciosa receta y te la pedirán todos los días. Ingredientes: 2 pepinos, 1 yogur natural cremoso, 1/2 cebolla dulce, 1 diente de ajo pequeño, dos hojas de menta, aceite de oliva virgen, sal y pimienta. También vas a necesitar 150 g de salmón ahumado o marinado y cebollino. Elaboración: Pelar y trocear los pepinos y la cebolla, pelar el ajo y quitar el germen (tallo verde o blanco del interior). Disponer estos ingredientes junto con las hojas de menta, el yogur, el aceite y salpimentar. Batir el conjunto y reservar. A parte trocear el salmón ahumado en trocitos y también el cebollino (éste se puede sustituir por hojas de menta o albahaca). Servir la crema y poner por encima el salmón y el cebollino picado.

