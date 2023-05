Los níscalos son uno de los tipos de setas más reconocibles, su nombre científico es "lactarius delicious" todo un presagio de lo que nos depara en los fogones. Si te gustan las setas, no te puedes perder esta receta con champiñones portobello que encontrarás entre estas 45 recetas de cenas ligeras para disfrutar de cada bocado.

El color naranja de su sombrero le hace muy reconocible, aunque después de cortar, se oxida y se vuelve verdoso, no te preocupes, es sólo un cambio de color que no afecta a sus propiedades ni a su sabor. Si tienes posibilidad de recolectarlo del bosque, recuerda cortarlo con una navaja, nunca arrancándolo directamente del suelo, ya que entonces no volverá a salir. Tras recolectarlos se recomienda transportar en una cesta de mimbre, para que se aireen y también para que las esporas se esparzan en el bosque.

Su sabor suave los vuelve muy versátiles y pueden intervenir en multitud de preparaciones: a la plancha, al horno o en guisos;

Los níscalos puedes prepararlos como plato principal o como guarnición de carnes, principalmente,

